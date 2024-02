GGW stellt Führungsmannschaft neu auf

14.2.2024

Thomas Zimmermann verlässt das Führungsgremium der GGW Group GmbH, wie der Branchendienst Versicherungswirtschaft-heute zuerst berichtete und das Unternehmen bestätigte. Der Manager verantwortete unter dem Dach der Holding das Assekuradeurs-Geschäft der Gruppe. Dieser Firmenzweig tritt als Wecoya Underwriting GmbH im Markt an.

Als CEO übernimmt Zimmermann jetzt die operative Verantwortung für die Wecoya. Als Geschäftsführer stehen ihm zur Seite: Hendrik Bockelmann und Lars Heyen (beide CCO), Michael Morgenstern (CFO), Marcus Soetbehr (COO) und Rebecca Stodt (CIO).

Thomas Zimmermann (Bild: GGW)

2022 stellte sich die GGW intern neu auf und trennte Makler und Assekuradeure in zwei Einheiten (VersicherungsJournal 20.7.2022). „Die beiden Zwischenholdings Wecoya Underwriting und Leading Brokers United arbeiten operativ eigenverantwortlich. Dadurch werden auch Verantwortlichkeiten in die Zwischenholdings verlagert“, so das Unternehmen auf Nachfrage.

Zimmermann kam mit der Übernahme der Droege Holding GmbH, einem Transport- und Logistikspezialisten, zu dem Hamburger Konsolidierer (14.1.2022, 13.1.2023). Die GGW Group wird jetzt von einer Doppelspitze geführt: Moritz Rutt und Dr. Tobias Warweg (20.1.2021, 19.12.2019).