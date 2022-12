GGW holt neuen Finanzchef an Bord

20.12.2022

Die GGW Group GmbH hat einen neuen Finanzchef angeheuert: Michael Morgenstern ist im Oktober bei der Maklergruppe als „Chief Financial Officer (CFO)“ eingestiegen. Das lässt sich seinem aktualisierten Linkedin-Profil entnehmen.

Der Manager ist in seiner neuen Funktion „Teil des Teams von Holding Geschäftsführer Moritz Rutt, dessen Verantwortung neben dem Finanzressort auch die M&A-Aktivitäten der Gruppe im In- und Ausland umfasst“, so die GGW auf Nachfrage.

Morgenstern ist zudem Geschäftsführer der Leading Brokers United GmbH, die unter dem Dach der Gruppe das Maklergeschäft betreut, sowie der Wecoya Underwriting GmbH, welche die Assekuradeure repräsentiert. Die beiden Unternehmen sind im Zuge der Neuaufstellung der Maklergruppe in diesem Jahr entstanden (VersicherungsJournal 20.7.2022).

Der Manager hat diverse berufliche Stationen vorzuweisen: Vor seinem Einstieg bei der GGW arbeitete er knapp zwei Jahre in derselben Position für die Mailo Versicherung AG (15.10.2020). Zu dem Kölner Insurtech kam er von der DFV Deutsche Familienversicherung AG (27.3.2018). Davor war er über fünf Jahre als Finanzchef bei der General Reinsurance AG beschäftigt.

Unter dem Dach der GGW haben sich inhabergeführte Versicherungsmakler und Assekuradeure an mehr als 50 Standorten in der DACH-Region zusammengeschlossen (7.2.2022). Die Gruppe beschäftigt heute rund 1.000 Mitarbeiter. Zuletzt kam die BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG zu der Maklergruppe (12.8.2022).