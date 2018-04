Gewinner und Verlierer in der Schaden-/Unfallversicherung

18.4.2018 – Zwischen 2014 und 2016 konnte die Huk-Coburg Allgemeine ihren Marktanteil in der Schaden-/ Unfallversicherung am stärksten ausbauen, wie der „Branchenmonitor 2014-2016: Kompositversicherung“ zeigt. Die Allianz hatte hingegen das größte Minus zu verzeichnen.

WERBUNG

Im Geschäftsjahr 2016 haben die Kompositversicherer auf dem hiesigen Markt nach Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) gut fünf Cent Versicherungs-technischen Gewinn pro Beitragseuro geschrieben.

Auf 15-Jahressicht betrachtet landete die Branche nur einmal in den roten Zahlen. 2013 waren die Versicherungsleistungen aufgrund gehäufter Extremwetterereignisse wie des Juni-Hochwassers sowie diverser Hagelstürme (VersicherungsJournal 6.1.2014) auf einen Höchstwert von 50 Milliarden Euro gestiegen.

Jeder zwölfte der 50 größten Anbieter war 2016 im Minus

2016 stand für nur sechs der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter laut dem „Branchenmonitor 2014-2016: Kompositversicherung“ eine Combined Ratio von über 100 Prozent zu Buche.

Die Spannbreite lag zwischen über 105 Prozent bei der DA Deutschen Allgemeinen Versicherung AG (DA Direkt) und 82,6 Prozent bei der Debeka Allgemeinen Versicherung AG (VersicherungsJournal 1.2.2018).

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Yougov Deutschland GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Kompositanbieter, die auf eine Marktabdeckung von rund 84 Prozent kommen.

In zehn Jahren über ein Fünftel Prämienzuwachs

Das Beitragsaufkommen ist in der Schaden-/ Unfallversicherung in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich angestiegen. Auf Zehnjahressicht betrug das Plus den GDV-Zahlen zufolge über ein Fünftel – auf Ende 2016 fast 66,3 Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge.

Während es in den ersten Jahren des Betrachtungszeitraums nur leichte Steigerungen von jeweils unter einem Prozent gab, hat sich das Prämienvolumen seit 2011 jährlich um rund drei Prozent erhöht.

Allianz verliert Marktanteile

Beim Prämienaufkommen und bei den Marktanteilen auf Ebene der einzelnen Gesellschaften gab es dem Branchenmonitor zufolge gehörige Unterschiede – selbst wenn man nur die jüngere Vergangenheit (2014 bis 2016) betrachtet.

So konnte etwa der Marktführer Allianz Versicherungs-AG (VersicherungsJournal 21.11.2017) zwar den Beitragsabrieb der Vorjahre stoppen und 2016 in einen Beitragsanstieg ummünzen (plus 2,3 Prozent auf 9,38 Milliarden Euro).

Das Plus auf Dreijahressicht von 1,9 Prozent blieb allerdings deutlich hinter dem Branchenschnitt von plus 5,9 Prozent zurück. In der Folge verlor die Allianz unter dem Strich fast 0,6 Prozentpunkte Marktanteil. Dies war der stärkste Rückgang unter den im Branchenmonitor aufgeführten Anbietern.

Auch in der Kraftfahrtversicherung (VersicherungsJournal 20.3.2018) stand für den Branchenprimus das größte Minus beim Marktanteil zu Buche. In der Wohngebäudeversicherung hatte die Allianz hingegen das größte Plus zu verzeichnen (VersicherungsJournal 23.2.2018).

Auch HDI, Generali und Ergo mit Marktanteilsverlusten

Vergleichsweise starke Rückgänge von jeweils um die 0,3 Prozentpunkte hatten auch die HDI Versicherung AG, die Generali Versicherung AG und die Ergo Versicherung AG zu verzeichnen.

Der HDI büßte unter anderem in der Wohngebäude- (VersicherungsJournal 23.2.2018) und in der allgemeinen Haftpflichtversicherung (VersicherungsJournal 3.4.2018) Marktanteile ein, vor allem aber durch Sanierungsmaßnahmen in der Kfz-Versicherung. In Komposit verminderte sich das Beitragsaufkommen zwischen 2014 und 2016 um fast neun Prozent auf zuletzt 1,33 Milliarden Euro.

Die Generali hatte einen Prämienrückgang von fast sechs Prozent (auf knapp 1,67 Milliarden Euro) zu verzeichnen. Die Münchener ließen in der Gebäudeversicherung unter anderem durch die Beendigung der Geschäftsbeziehung zu einem Assekuradeur, aber auch in der Hausratversicherung (VersicherungsJournal 28.2.2018) kräftig Federn. In der Kraftfahrtversicherung ging es aufgrund von „Portfolio-Pflegemaßnahmen“ ebenfalls abwärts.

Die Ergo konnte im Betrachtungszeitraum zwar immerhin einen Minizuwachs von 0,3 Prozent auf 3,31 Milliarden Euro erzielen. Die Düsseldorfer gehörten aber in der Kfz-, in der Wohngebäude- sowie in der Hausratversicherung zu den größten Marktanteilsverlierern. In der Rechtsschutz-Versicherung gab der Anteil sogar um fast einen Prozentpunkt nach (VersicherungsJournal 13.3.2018).

Huk-Coburg Allgemeine mit dem größten Marktanteilsgewinn

Den höchsten Marktanteilszuwachs gab es dem Branchenmonitor zufolge mit weit über 0,2 Prozentpunkten für die Huk-Coburg Allgemeine Versicherung AG. Nach Prämie stand für die Gesellschaft auf Dreijahressicht betrachtet ein Plus von über einem Siebtel zu Buche.

Die Huk-Coburg wuchs dabei in so gut wie allen Kompositzweigen – besonders stark in der Kraftfahrtversicherung. Die Combined Ratio verschlechterte sich gleichzeitig um fast sieben Prozentpunkte auf knapp 101 Prozent.

Weitere Marktanteilsgewinner

Marktanteilszuwächse zwischen rund 0,18 und etwa 0,11 Prozentpunkten weisen die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G., der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G., die VHV Allgemeine Versicherung AG, die BGV-Versicherung AG, die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG (VKB) sowie die Huk24 AG aus.

Die letztgenannten Gesellschaften „bezahlten“ den Zuwachs mit einer Verschlechterung der Versicherungstechnik. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote erhöhte sich um bis zu über vier Prozentpunkte, blieb aber jeweils unter 100 Prozent. Einzige Ausnahme war die VHV Allgemeine: Hier gab es eine Verbesserung um sechs Prozentpunkte auf 90,5 Prozent.

Weitere Studiendetails

Der rund 100-seitige „Branchenmonitor 2014-2016: Kompositversicherung“ kann als PDF-Version für 743,75 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei der Studienverantwortlichen Daniela Fischer per Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Die Studienverantwortlichen weisen im Fazit explizit darauf hin, „dass bei der Interpretation und direkten Gegenüberstellung einzelner Kennzahlen die teils erheblichen Unterschiede in den Produktausprägungen und Zweigstrukturen der einzelnen Versicherer zu berücksichtigen sind“.

Zudem werden große Industrieversicherer wie die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder die HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt.