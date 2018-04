Gewinner und Verlierer in der Haftpflichtversicherung

3.4.2018 – Zwischen 2014 und 2016 konnte die VHV Allgemeine ihren Marktanteil in der Haftpflichtversicherung am stärksten ausbauen, wie der „Branchenmonitor 2014-2016: Haftpflichtversicherung“ zeigt. Die Generali hatte hingegen die größten Einbußen zu verzeichnen.

Die Haftpflichtversicherer haben 2016 nach Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zum vierten Mal in Folge versicherungstechnisch besser dagestanden als im Jahr zuvor. Fuhren die Anbieter 2012 nur rund vier Cent Gewinn pro Beitragseuro ein, so war der Profit 2016 mit neun Cent zuletzt mehr als doppelt so groß.

Jeder siebte der 50 größten Anbieter war 2016 im Minus

Dabei erzielten nur sieben der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter laut „Branchenmonitor 2014-2016: Haftpflichtversicherung“ eine Combined Ratio von über 100 Prozent. Die Spannbreite lag zwischen 51,1 Prozent bei der WGV-Versicherung AG und fast 130 Prozent bei der Basler Sachversicherungs-AG (VersicherungsJournal 23.1.2018)

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Yougov Deutschland GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter in der Haftpflichtversicherung, die auf rund 91 Prozent Marktanteil kommen.

In zehn Jahren rund ein Neuntel Prämienzuwachs

Das Beitragsaufkommen ist in der allgemeinen Haftpflichtversicherung in den zurückliegenden Jahren fast kontinuierlich angestiegen. Auf Zehnjahressicht betrug das Plus den GDV-Zahlen zufolge in etwa ein Neuntel – auf Ende 2016 fast 7,7 Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge.

Während es in den ersten Jahren des Betrachtungszeitraums nur leichte Steigerungen und 2010 sogar einen Rückgang gab, hat sich das Prämienvolumen jährlich um etwa zwei Prozent erhöht. „Ausreißerjahre“ waren 2014 mit drei Prozent und 2015 mit 1,1 Prozent.

Allianz verliert Marktanteile

Beim Prämienaufkommen und den Marktanteilen auf Ebene der einzelnen Gesellschaften gab es dem Branchenmonitor zufolge gehörige Unterschiede – selbst wenn man nur die jüngere Vergangenheit (2014 bis 2016) betrachtet.

Die Allianz Versicherungs-AG etwa, Marktführer auf Ebene der Gesellschaften (VersicherungsJournal 5.3.2018), konnte den Beitragsabrieb der Vorjahre stoppen und 2016 in einen deutlichen Beitragsanstieg ummünzen.

Der Zuwachs von 2,6 Prozent blieb aber hinter dem Branchenschnitt von plus drei Prozent zurück, so dass die Allianz unter dem Strich knapp 0,06 Prozentpunkte an Marktanteil verlor. Dies war übrigens der viertstärkste Rückgang unter den im Branchenmonitor aufgeführten Anbietern.

Auch Generali, HDI und Ergo mit Marktanteilsverlusten

Noch stärkere Rückgänge hatten die Generali Versicherung AG, die HDI Versicherung AG und die Ergo Versicherung AG zu verzeichnen, für die sich Marktanteilsverluste zwischen knapp 0,3 beziehungsweise gut 0,06 Prozentpunkten ergeben haben.

Auf Dreijahressicht betrachtet verminderte sich das Prämienaufkommen bei der Generali um über fünf Prozent auf knapp 256 Millionen Euro. Dabei ging der Vertragsbestand um über 130.000 beziehungsweise rund acht Prozent zurück. Im Vergleich zu 2014 verbesserte sich die Combined Ratio um über zehn Prozentpunkte auf 70,5 Prozent – das ist der Spitzenwert unter den Branchengrößen.

Beim HDI ging die Vertragszahl (minus 3,5 Prozent auf 1,36 Millionen) in etwa dreimal so stark wie die Bruttoprämien (minus 1,1 Prozent auf 308 Millionen Euro) zurück. Bei einem Vertragszuwachs von fast sechs Prozent stiegen die Beitragseinnahmen der Ergo – getragen vom gewerblichen und industriellen Geschäft – um unterdurchschnittliche gut zwei Prozent.

VHV Allgemeine mit dem größten Marktanteilsgewinn

Den höchsten Marktanteilszuwachs gab es dem Branchenmonitor zufolge mit über 0,3 Prozentpunkten für die VHV Allgemeine Versicherung AG. Nach Verträgen wie auch nach Prämie ergab sich auf Dreijahressicht ein Plus von rund elf Prozent für die Hannoveraner. Dies ist nach Unternehmensangaben vor allem auf das „nachhaltige“ Wachstum im Privatkundensegment zurückzuführen.

Die Versicherungstechnik drehte 2016 nach einer deutlichen Verstärkung der Schadenrückstellungen für Vorjahre in den negativen Bereich. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote stieg infolgedessen um rund 26 Prozentpunkte auf über 123 Prozent. Nur die Basler Sach kam auf eine noch höhere Quote.

Weitere Gewinner

Um jeweils über 0,2 Prozentpunkte bauten die Axa Versicherung AG und die R+V Allgemeine Versicherung AG ihren Marktanteil aus. Bei der Axa wuchsen die Prämien um über sechs und der Vertragsbestand sogar um über 16 Prozent, was zum Großteil auf die Verschmelzung der DBV Deutsche Beamtenversicherung AG auf die Axa zurückzuführen ist. Die DBV existiert seit Anfang 2016 nur noch als Zweigniederlassung des Kölner Unternehmens (VersicherungsJournal 27.9.2016).

„Durch eine weitere Stärkung des Mittelstandsgeschäftes im Bereich produzierendes Gewerbe, Handel, Handwerk und insbesondere Bau sowie weitere Beitragssteigerungen in freien Berufen konnte der Firmenkundenbestand weiter erfolgreich ausgebaut werden“, heißt es im R+V-Geschäftsbericht 2016 zur Entwicklung in der Haftpflichtversicherung.

Die Nummer drei im Markt baute das Prämienaufkommen mit rund sechs Prozent (auf fast 567 Millionen Euro) doppelt so stark aus wie die Branche insgesamt. Der Vertragsbestand erhöhte sich um etwa drei Prozent auf 1,87 Millionen.

Vergleichsweise hohe Marktanteilsgewinne von jeweils über 0,1 Prozentpunkten hatten darüber hinaus der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G., die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG zu verzeichnen.

Weitere Studiendetails

Aus den Kennzahlen des Branchenmonitors geht ebenso wie aus den offiziellen Statistiken des GDV nicht hervor, wie sich die Beitragseinnahmen der einzelnen Gesellschaften hinsichtlich Privat- und Gewerbekundengeschäft verteilen.

Da der Branchenmonitor sich auf Anbieter mit Fokus auf das Privatkundengeschäft konzentriert, werden zudem Daten für Industrieversicherer wie die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder die HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt.