Geschäftsleitung der Prismalife wieder ein Trio

29.8.2022

Mit Neuzugang Dr. Alessandro Tulli (45) ist die Geschäftsleitung der Prismalife AG nun wieder ein Trio. Der liechtensteinische Lebensversicherer wurde seit dem Ausstieg von Arzu Tschütscher-Alanyurt 2017 im Duo geführt (VersicherungsJournal 19.5.2017). Der gebürtige Italiener und Jurist geht zum 1. September 2022 als Chief Innovation Officer (CIO) an der Start. Mit seinem Eintritt in die Geschäftsleitung übernimmt der Manager den neuen Aufgabenbereich der internationalen Erweiterung.

Der Jurist blickt auf viele Jahre der Erfahrung zurück. Er arbeitete unter anderem als Managing Director bei der Lifeware Gruppe, war als Geschäftsführer in Liechtenstein für die Swiss Life International tätig und arbeitete als Produktspezialist in Zürich. Jetzt soll er internationale Markteintritte koordinieren. Prismalife ist unter anderem in Belgien, Deutschland und Österreich tätig. Erst vor zwei Jahren beschlossen der Versicherer und die Barmenia Versicherungsgruppe eine Kooperation. Letztere übernahm ein Viertel der Geschäftsanteile am liechtensteinischen Anbieter (19.10.2020).

Alessandro Tulli (Bild: Prismalilfe)

„Meine berufliche Leidenschaft ist, Unternehmen zum Wachstum zu verhelfen und neue, spannende und profitable Wege zu beschreiten. Bei der Prismalife freue ich mich insbesondere auf die internationale Ausrichtung des Versicherers in Kombination mit der konsequenten Nachhaltigkeits-Strategie“, sagt Alessandro Tulli in einer Pressemeldung vom Montag zu seiner neuen Aufgabe.