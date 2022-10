Geschäftsführer verlässt Versicherungsmakler Howden für Australien

27.10.2022

Es sind persönliche Gründe, die Holger Schäfer (57), aktuell noch CEO des Deutschlandgeschäfts des britischen Versicherungsmaklers Howden Group Holdings, als Grund anführt. Er wird das Unternehmen zum Jahreswechsel verlassen. Als Interims-CEO wird Luigi Sturani, CEO Europe, zum 1. Januar eingesetzt. Bis zur Ernennung eines neuen CEO wird er eng mit dem Vorstand und dem lokalen Management zusammenarbeiten.

Schäfer, der auf eine mehr als 30-jährige Karriere bei der Allianz SE zurückblickt, kam erst im vergangenen Jahr zu Howden (VersicherungsJournal 24.6.2021). Sturani dankte Schäfer und betonte, dass er dessen Entscheidung, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu wollen, unterstützt.

Schäfer erklärte: „Ich blicke auf eine sehr spannende und auch erfüllende Zeit zurück, in der wir gemeinsam wichtige Weichen für Howden in Deutschland stellen konnten.“ Die Entscheidung seines Abschieds sei ihm nicht leichtgefallen. „Aber meine Familie, deren Herz schon lange für Australien schlägt, hat für mich oberste Priorität.“

Down Under kennt Schäfer bereits aus beruflicher Sicht: Der Manager hatte in seiner Zeit für die Allianz als CEO für das Corporate and Specialty Business in Australien und Neuseeland gearbeitet.

Howden hatte sich in diesem Jahr erst um einen neuen Geschäftszweig in Hamburg vergrößert (27.7.2022).