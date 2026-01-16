Generationswechsel bei Vorsorgespezialisten der HBC-Gruppe

26.1.2026

Die Tretter & Pfister Betriebliches und Privates Vorsorgemanagement GmbH aus der TPSH-Gruppe firmiert zukünftig unter dem Namen TPSH Vorsorge GmbH. Die Umbenennung findet im Zuge einer geplanten Nachfolgeregelung für das 1986 gegründete Unternehmen statt.

Ulrich Pfister, Jürgen Tretter, Michael Striegel (Bild: TPSH Vorsorge)

Nach 39 Jahren an der Firmenspitze übergeben die bisherigen Gesellschafter und Geschäftsführer Jürgen Tretter und Ulrich Pfister (65) die operative Verantwortung. Sie werden der Firmengruppe nach Unternehmensangaben als Berater weiterhin zur Seite stehen.

Die Geschäftsführung übernimmt Michael Striegel (34), der seit zwölf Jahren Teil der TPSH-Gruppe ist. In seiner neuen Rolle soll er insbesondere die strategische Weiterentwicklung des Geschäfts sowie den Ausbau nationaler Partnerschaften verantworten.

Der auf betriebliche und private Vorsorgeprodukte spezialisierte Maklerbetrieb mit Sitz in Unterhaching bei München betreut kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die TPSH-Gruppe gehört seit rund einem Jahr zur Hamburger Konsolidierungsplattform Hanseatic Broking Center GmbH (HBC) (VersicherungsJournal Medienspiegel 31.10.2023).