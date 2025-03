Generali stellt Vorstand der Dialog neu auf

25.3.2025 – Tamara Pegel wird CEO und Daniel Spooren Finanzchef der Dialog Versicherungen. Tanya Waeber übernimmt die Vorstandsfunktion Chief Insurance Officer P&C bei der Dialog Versicherung. Alle drei Manager kommen aus den eigenen Reihen. Zum künftigen Führungsteam gehören ferner Michael Reinelt, Neven Rebic und Ulrich Ostholt.

Die Generali Deutschland AG baut zum 1. April die Führungsetage ihres Maklerversicherers Dialog personell um. Den Vorstandsvorsitz übernimmt Tamara Pagel (40). Damit liegt die Leitung der Dialog Lebensversicherungs-AG sowie der Dialog Versicherung AG künftig in einer Hand, heißt es in einer Pressemitteilung.

Pagel folgt auf Uli Rothaufe, aktuell CEO der Dialog Lebensversicherungs-AG, und Roland Stoffels, aktuell CEO der Dialog Versicherung AG. Beide Manager haben diese Mandate bislang zusätzlich zu ihren Aufgaben als Chief Insurance Officer Life and Health sowie Chief Insurance Officer P&C im Vorstand der Muttergesellschaft wahrgenommen.

Tamara Pagel (Bild: Generali)

Die neue Chief Executive Officer (CEO) der Dialog ist seit 2009 in leitenden Funktionen für die Generali Deutschland tätig. Zuletzt war sie Head of Prevention Services sowie Leiterin des CEO-Office. Pagel werde ihre langjährige Expertise in der Produktentwicklung, im Marketing sowie im Vertrieb bei der Neuaufstellung der Dialog Versicherungen einbringen, wird berichtet.

Dialog Versicherung erhält neue Chief Insurance Officer P&C

Bei der Dialog Versicherung wird Tanya Waeber (42) neue Chief Insurance Officer P&C (CInsO P&C). Sie löst Martin Schenk ab, der dieses Amt vorübergehend zusätzlich zu seinen Aufgaben als Chief Insurance Officer P&C bei der Cosmos Versicherung AG und als Head of Steering P&C der Dachgesellschaft wahrgenommen hat.

Waeber kam 2018 als Senior Underwriter Financial Lines zur Generali und arbeitet seither in verschiedenen Führungspositionen für die Gruppe, derzeit noch als Head of Cyber Insurance bei der Generali Global Corporate & Commercial (GC&C). Sie zeichnet sich der Mitteilung zufolge durch eine hohe Expertise in den Bereichen Produktentwicklung, Underwriting und Portfoliomanagement aus.

Tanya Waeber (Bild: Generali)

Dialog Leben und Dialog Versicherung bekommen neuen Finanzchef

Dritter im Bunde ist Daniel Spooren (48), der neuer Chief Financial Officer (CFO) der Dialog Versicherungen wird. Diese Aufgabe wird er zusätzlich zu seinen Funktionen als Head of Accounting and Taxes der Generali Deutschland und als Vorstand der Generali Deutschland Krankenversicherung AG wahrnehmen. Der Manager ist seit 2009 für die Generali tätig.

Spooren übernimmt das Amt des Finanzchefs der Dialog Leben von Edoardo Malpaga, Chief Financial Officer im Vorstand der Muttergesellschaft, und das Amt des Finanzchefs der Dialog Versicherung von Nils Heise, Head of Steering im Chief Customer Officer Ressort.

Daniel Spooren (Bild: Generali)

Aus dem Vorstand der Dialog Versicherung zurückziehen wird sich auch Melanie Kramp-Gerstner. Den Kunden- und Vertriebsservice übernimmt zum 1. April Michael Reinelt, der bereits im Januar als Vertriebsvorstand bei den Dialog Versicherungen gestartet ist (VersicherungsJournal 14.1.2025).

Generali beschleunigt profitables Wachstum im Maklervertrieb

Das neue Vorstandsteam, zu dem ferner Neven Rebic und Ulrich Ostholt gehören, werde den eingeschlagenen Kurs der Dialog fortsetzen, „das profitable Wachstum im Makler-Geschäft in den Bereichen Biometrie, betriebliche Altersversorgung (bAV) sowie im Schaden- und Unfallsegment weiter zu forcieren“, wird Stefan Lehmann, CEO der Generali Deutschland, zitiert.

Die Combined Ratio hat sich zuletzt deutlich verbessert. Diese lag nach eigenen Angaben brutto im Geschäftsjahr 2024 bei einem Wert von 95,0 Prozent nach im Vorjahr 100,8 Prozent (Summe aus Schaden- und Kostenquote bezogen auf verdiente Bruttobeiträge). Sie sei damit eine der besten Kennzahlen im Markt, meldet die Generali.