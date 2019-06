Generali Schadenmanagement unter neuer Leitung

3.6.2019

Veränderungen bei der Generali Deutschland AG: Wie am Freitag berichtet, tritt Roland Stoffels (52) die Nachfolge von Ulrich Rieger an. Der Manager übernimmt am 1. Juli im Vorstand das Ressort Schaden- und Unfallversicherung (VersicherungsJournal 31.5.2019).

Stoffels war seit 2010 Chef der Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH (GDSM), über die der Konzern die Versicherungsschäden abwickelt (VersicherungsJournal 4.5.2010). Markus Hofer (48) wird als Leiter des Schadenmanagements auf Stoffels folgen. Der gelernte Versicherungskaufmann und Betriebswirt verantwortete zuletzt den Bereich Konzern-Entwicklung für den Versicherer in Deutschland.

Die Position von Stoffels als Vorsitzender der GDSM-Geschäftsführung wird somit nicht nachbesetzt. Hintergrund dafür ist das von Generali-Chef Giovanni Liverani ausgerufene ‚One Company‘-Modell, das Strukturen und Komplexität im Konzern reduzieren soll (VersicherungsJournal 28.9.2017).