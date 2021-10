Generali hat neuen Verantwortlichen für das Maklergeschäft

26.10.2021

Führungswechsel im Maklervertrieb der Generali Deutschland AG: Dr. Florian Sallmann (46) übernimmt ab sofort von Stefanie Schlick (49) die Funktion des Head of Broker und verantwortet künftig das Maklergeschäft der Dialog Lebensversicherungs-AG und Dialog Versicherung AG. In dieser Funktion berichtet er an den Chief Business Officer „Digital und Unabhängige Vertriebe“ Benedikt Kalteier (37).

Dies berichtet der Versicherer am Dienstagmittag. Sallmann werde zudem vorbehaltlich der Berufung durch den Aufsichtsrat zum 1. Dezember in den Vorstand der Dialog-Gesellschaften sowie in die Geschäftsführung der Arte Generali GmbH eintreten. Er soll den eingeschlagenen Kurs fortsetzen und das Wachstum in den Bereichen Biometrie und betriebliche Altersversorgung sowie die Profitabilität des Komposit-Bestands im Broker-Geschäft weiter vorantreiben.

Florian Sallmann (Bild: Generali)

Der Manager war von 2009 bis 2012 Vorstandsvorsitzender der Generali-Tochter Europ Assistance Versicherungs-AG (VersicherungsJournal 13.12.2012). Nach einer Zwischenetappe kehrte er 2015 in die Dienste der deutschen Generali zurück. Zuletzt war er unter anderem Head of Sales der Dialog Versicherungen sowie Head of Alternative Channels and Partnerships.

Die ehemalige Dialog-Vorständin Schlick verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und wird sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb der Generali widmen, heißt es. Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland, erklärte dazu: „Stefanie danke ich ganz herzlich für ihre sehr guten Leistungen und wünsche ihr für ihren weiteren beruflichen Werdegang alles Gute.“