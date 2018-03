Generali hat Gesamtkosten deutlich verringert

27.3.2018 – Die Generali Deutschland AG berichtet in einer Pressemitteilung zum Geschäftsjahr 2017 ausführlich über den Fortgang der strategischen Neuausrichtung. Konkrete Zahlen zur Geschäftsentwicklung werden dagegen eher spärlich genannt.

In einer Pressemitteilung zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2017 stellt die Generali Deutschland AG die Erfolge der Umsetzung der 2015 eingeleiteten und in der Berichtszeit noch beschleunigten strategischen Neuausrichtung (VersicherungsJournal 26.10.2017) stark in den Mittelpunkt. Hervorgehoben wird insbesondere der Zuwachs beim Betriebsergebnis.

Dieser Wert habe in der Berichtsperiode 827 Millionen Euro erreicht und sei in den vergangenen drei Jahren um zehn Prozent gestiegen. Damit seien die selbst gesteckten Ziele deutlich übertroffen worden.

Verschlankung der Prozesse

Die Gesamtkosten ohne Provisionen konnten durch die Verschlankung der operativen Abläufe den Angaben zufolge seit 2015 um rund 14 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro 2017 verringert werden. Zur Entwicklung der Vertriebskosten enthält die Pressemitteilung keine Informationen.

Verwiesen wird vielmehr darauf, dass durch die 2017 eingeleitete nächste Phase der industriellen Transformation der Fokus neben der weiteren Vereinfachung der Prozesse das Vertriebsnetz konsolidiert, die Produktpalette ausgebaut und die Marke Generali gestärkt werden sollen. Aber auch in der Berichtszeit sei die Vertriebsstruktur der Generali bereits deutlich verändert worden.

„Deutliche Mehrheit“ des Exklusivvertriebs Generali wechselt zur DVAG

So sei „die einzigartige Zusammenarbeit“ mit der DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, an der die Generali mit einem Anteil von 40 Prozent beteiligt ist, weiter ausgebaut worden. Mit der Cosmos Direkt werde das Digitalgeschäft forciert, und unter der Marke Dialog werde der Maklervertrieb neu aufgestellt.

Im Rahmen der Integration des Exklusivvertriebs der Generali (EVG) in die DVAG hätten sich über 2.500 Vertriebsmitarbeiter und -partner – und damit „eine deutliche Mehrheit“ – für einen Wechsel zur DVAG zum 1. Juli 2018 entschieden. Weiterhin habe in den vergangenen Monaten eine Einigung über wesentliche Eckpunkte der Mitbestimmung erzielt werden können.

Mehr soziales Engagement zur Stärkung der Marke

Weitere Aktivitäten zur Stärkung der Marke Generali, der Digitalisierung und zur Implementierung wichtiger IT-Maßnahmen befänden sich „in einem fortgeschrittenen Umsetzungszustand“. Erwähnt wird auch die Zusammenarbeit mit „The Human Safety Net“ (THSN) seit 2017 (VersicherungsJournal 9.6.2017).

Gemeinsam mit der internationalen Generali Group werde durch den Aufbau eines globalen Netzwerkes aus Experten und Freiwilligen zur Förderung benachteiligter Menschen soziale Verantwortung übernommen. Ein Programm, das Kindern bessere Bildungs-, Gesundheits- und Lebenschancen eröffnen soll sowie ein weiteres zur Förderung der Integration von Flüchtlingen würden in Deutschland gestartet.

„Smart-Insurance-Offensive“ ausgeweitet

Zur Produktpolitik wird darauf verwiesen, dass 2017 die „Smart-Insurance-Offensive“ „signifikant ausgebaut“ wurde. So sei das digitale Gesundheitsprogramm „Generali Vitality“ seit vergangenem Jahr auch bei der Cosmos Direkt und bei der Dialog Lebensversicherungs-AG (VersicherungsJournal 5.7.2017, 21.2.2017) erhältlich sowie seit Jahresbeginn 2018 über das Vertriebsnetzwerk der DVAG.

Mit „AllyouneedFresh“, einer Tochter der Deutschen Post AG, und dem Onlinehändler Amazon seien für die Vitality-Teilnehmer neue Kooperationspartner gewonnen worden (VersicherungsJournal Medienspiegel 22.9.2017). Das Programm „Generali Domocity“, mit dem die Generali ihren Kunden gemeinsam mit der Develo AG und der Alphabet-Tochter „Nest Labs“ intelligenten Schutz biete (VersicherungsJournal 10.2.2017), sei ebenfalls ausgeweitet worden.

Mit ihren diversen Programmen biete die Generali inzwischen Smart-Insurance-Lösungen in beinahe jedem Bereich an. Die Zahl der Smart-Insurance-Verträge im Bestand liege mittlerweile bei rund 150.000.

Beitragseinnahmen in der Schaden- und Unfallversicherung legen zu

In der Schaden- und Unfallversicherung insgesamt konnte 2017 ein Plus bei den Prämieneinnahmen von 1,6 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro verzeichnet werden. Dies vor allem dank des Prämienzuwachses von 4,2 Prozent in der Kfz-Versicherung.

Unverändert verfüge die Generali über eine im Marktvergleich „hervorragende“ Combined Ratio. Durch höhere Aufwendungen für Groß- und Elementarschäden wuchs sie in der Berichtszeit allerdings um 2,6 Prozentpunkte auf 92,6 Prozent an.

„Planmäßiger“ Prämienrückgang in der Lebensversicherung

In der Krankenversicherung legten die Beitragseinnahmen um 0,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zu. Dagegen gingen sie in der Lebensversicherung – „planmäßig“, wie betont wird – um 3,6 Prozent auf rund zehn Milliarden zurück.

Der Rückgang ist den beschleunigten Maßnahmen zur Verbesserung des Business-Mix weg von Garantieprodukten hin zu fondsgebundenen Produkten und der Biometrie geschuldet sowie der 2017 angekündigten Einstellung des Neugeschäftes der Generali Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 28.9.2017), wird dazu erläutert. Mittlerweile haben den Angaben zufolge fondsgebundene und biometrische Produkte im Neugeschäft einen Anteil von 75 Prozent.

Zugleich wird angekündigt, dass derzeit verschiedene Optionen geprüft würden, wie mit den Beständen der Generali Leben verfahren werde (VersicherungsJournal Medienspiegel 20.3.2018). Eine Entscheidung darüber werde „bald“ getroffen.