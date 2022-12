Generali erweitert neue Chefetage für die DACH-Region

20.12.2022

Katrin Gruber (54) wird zum 1. Januar Chief Financial Officer der kürzlich neu geschaffenen Einheit „Deutschland, Österreich, Schweiz“ (DACH) des Generali-Konzerns (VersicherungsJournal 9.11.2022). Giovanni Liverani, verantwortlicher CEO für die länderübergreifende Einheit, hatte interimsweise als Finanzchef fungiert

Gruber tritt gleichzeitig die Position des Chief Business Performance Officer der Generali Deutschland AG an. Die Managerin war bislang sowohl übergangsweise für DACH als auch für die Generali Deutschland als Chief Risk Officer verantwortlich.

Katrin Gruber (Bild: Generali)

Diese Funktion wie auch die bisherigen Aufgaben von Gruber in der länderübergreifenden Führungsebene gehen zum Jahreswechsel an Marcela Středová (46). Středová ist seit 2008 für die Generali tätig, zuletzt als Chief Risk Officer and Head of Actuarial Function der Generali CEE Holding in Prag.

Außerdem wird Jean-Pierre Schmid (59), Chief Human Resources and Organization Officer für DACH, zusätzlich die gleiche Rolle in Deutschland übernehmen. Schmid folgt auf Dr. Robert Wehn, der seit November als Chief IT, Digital and Operations Officer in DACH tätig ist. Wehn tritt zum 1. Januar zudem die Rolle des Chief Operating Officer in Deutschland an, die er bereits interimistisch ausübt.