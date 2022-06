Generali ernennt neuen Deutschland-Chef

24.6.2022

Zum 1. September wird Stefan Lehmann Country Manager Germany der Versicherungsgruppe. Das teilte die Generali Deutschland AG am Donnerstag mit. Derzeit ist der Manager Chief Business Officer Exclusive bei der Generali Deutschland (VersicherungsJournal 21.12.2021).

Lehmann folgt auf Giovanni Liverani. Der wird zum gleichen Termin der Chef einer neu geschaffenen Geschäftseinheit, die für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig sein wird.

Giovanni Liverani (Bild: Generali)

Generali Corporate and Commercial, Generali Employee Benefits sowie Arte Generali werden in der neuen Geschäftseinheit France, Europ Assistance and Global Business Lines zusammengefasst. Der Assekuradeur Arte Generali GmbH war bisher Tochter der Generali Deutschland (18.10.2019, 21.1.2019).

Die Änderungen sind Teil einer neuen Organisationsstruktur. Sie dienen nach Unternehmensangaben der Stärkung der Konzernzentrale, der operativen Effizienz, der beschleunigten digitalen Transformation, dem Umsetzen der ESG-Strategie, dem Koordinieren länderübergreifender Geschäftsbereiche und dem Erzielen operativer Synergien.