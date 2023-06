Generali Deutschland wechselt den Finanzchef

27.6.2023 – Edoardo Malpaga löst Milan Novotný als Finanzchef des Versicherers ab. Kathrin Schwidder wird unter anderem Head of Prevention and Assistance Factories. Bei der Bausparkasse Badenia übernimmt Dr. Volker Kreuziger den Chefposten und Petrissa Gath wird Generalbevollmächtigte.

Zum 1. Juli wird Edoardo Malpaga (47) den Post des Chief Financial Officer (CFO) der Generali Deutschland AG übernehmen. Der international erfahrene Manager ist bereits für die Gruppe tätig. Der seit Januar 2202 amtierende CFO, Milan Novotný (46), wird in selbiger Funktion für die Generali in der Tschechischen Republik sowie der Slowakei verantwortlich sein.

Zum 1. August dieses Jahres wird Kathrin Schwidder (48) zum Head of Prevention and Assistance Factories bei der Generali Deutschland. Zudem wird sie Geschäftsführerin bei der Generali Engagement Solutions GmbH und bei der Generali Health Solutions GmbH. Schwidder ist bereits seit mehr als elf Jahren Teil des Konzerns.

In diesem Bereich verantwortet sie die „Prevention Solutions“, die dem Kunden helfen sollen, Risiken zu reduzieren und Schäden zu verhindern. „Der Bereich Prevention Solutions entwickelt smarte (Vorsorge-) Lösungen für unsere Kunden und setzt sie um“, erklärt ein Unternehmens-Sprecher.

Neuer Vorstandsvorsitzender bei der Badenia

Vorstandsmitglied Dr. Volker Kreuziger (53) übernimmt zum 1. Juli den Vorsitz der Deutschen Bausparkasse Badenia AG. Er folg auf Christof Schick (57), der die Generali-Tochter nach langjähriger Tätigkeit auf eigenen Wunsch verlässt. Kreuziger war vor seiner Generali-Position bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG und der BSQ Bauspar AG.

Ihm steht ab dem 1. August dieses Jahres Petrissa Gath (44) als neue Generalbevollmächtigte der Badenia zur Seite. Sie ist seit 2019 Teil der Generali Deutschland und ist dort aktuell Head of Capital Management.

Bei der Generali verließ vor kurzem Vorstandsmitglied Benedikt Kalteier (38) das Unternehmen auf eigenen Wunsch (VersicherungsJournal 26.5.2023). Er hatte die Position des Chief Distribution Officer inne.