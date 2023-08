Generali Deutschland ernennt neue Vorständin

7.8.2023

Nach dem überraschenden Abgang von Benedikt Kalteier (38) im Frühjahr (VersicherungsJournal 26.5.2023), schließt die Generali Deutschland AG Lücken im Führungsteam. Dr. Melanie Kramp (40) steigt in den Vorstand des Versicherers auf und wird als „Chief Customer Service Officer“ den Kundenservice verantworten.

Sie übernimmt den Bereich von Deutschlandchef Stefan Lehmann, der interimsweise nach dem Weggang von Kalteier eingesprungen war.

Melanie Kramp (Bild: Generali)

Die neue Vorständin arbeitet seit 2011 in verschiedenen Führungspositionen für die Generali Deutschland, unter anderem im Vertrieb und Kundenservice der Cosmosdirekt Versicherungen sowie zuletzt als Leiterin der Kundenservice-Direktion Stuttgart im Bereich des Exklusivvertrieb.

Seit Jahresbeginn verantwortet Kramp bereits in den Vorständen der Generali Deutschland und den Dialog Versicherungen das Firmenkundengeschäft. „Als ausgewiesene Kennerin des Versicherungsgeschäfts und unserer Vertriebswege wird Melanie wichtige Impulse in der Weiterentwicklung unseres Kunden- und Vertriebsservices setzen“, so Lehmann zu der Personalie.