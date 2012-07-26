Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenUnternehmen & Personen

Gekippte Stornoklausel: Können Kunden auch rückwirkend Ansprüche geltend machen?

28.8.2025 – In einem Anerkenntnisurteil des OLG Stuttgart hat die SV Sparkassenversicherung zugesagt, künftig auf eine Stornoklausel zu verzichten, die Verbraucher benachteiligen könnte. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg weist aktuell darauf hin, dass auch Sparer zu viel gezahlte Stornogebühren zurückfordern können, wenn sie ihren Vertrag bereits vor dem Urteil vorzeitig beendet haben.

WERBUNG

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. berichtete Anfang des Monats von einem Anerkenntnisurteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 16. Juli 2025 (7 UKl 1/24), in dem sich die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG verpflichtete, auf eine Klausel zum Stornoabzug zu verzichten (VersicherungsJournal 8.8.2025).

Diese Klausel wandte der Versicherer nach eigenen Angaben in Verträgen der indexgebundenen Rentenversicherung „Index Garant“ zwischen 2008 und Mitte 2013 an. In späteren Verträgen, die nach diesem Zeitraum abgeschlossen wurden, war sie nicht mehr Vertragsbestandteil.

Wenn sich ein Kunde vorzeitig vom Vertrag trennte, behielt sich der Versicherer laut Klausel vor, pro Monat bis zum vereinbarten Rentenzahlungsbeginn 0,025 Prozent des Deckungskapitals als Stornoabzug zu berechnen – höchstens jedoch fünf Prozent. Zudem verlagerte die Klausel die Beweislast: Der Kunde musste nachweisen, dass der Abzug in dieser Höhe ungerechtfertigt war.

Wer eine Index-Garant-Police […] gekündigt hat, sollte jetzt prüfen lassen, ob er den Stornoabzug samt Zinsen zurückverlangen kann.

Niels Nauhauser

Verbraucherzentrale: Kunden können Geld zurückfordern

Niels Nauhauser (Bild: privat)
Niels Nauhauser (Bild: privat)

In einer Pressemeldung vom Mittwoch greift die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg das Thema erneut auf. Sie weist darauf hin, dass Betroffene, die den Vertrag bereits vor dem Anerkenntnisurteil gekündigt haben, aus ihrer Sicht „zu Unrecht einbehaltenes Geld“ zurückfordern können.

„Wer eine Index-Garant-Police zwischen 2008 und Mitte 2013 abgeschlossen und inzwischen gekündigt hat, sollte jetzt prüfen lassen, ob er den Stornoabzug samt Zinsen zurückverlangen kann“, sagt Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Im Pressetext wird zugleich deutlich, dass die Verbraucherzentrale indexgebundenen Rentenversicherungen sehr kritisch gegenübersteht. Sie schreibt:

„Indexgebundene Rentenversicherungen, sogenannte Indexpolicen, wurden in den letzten Jahren verstärkt als Altersvorsorge verkauft. Die Erträge hängen dabei von der Entwicklung eines bestimmten Index ab. Anders als kostengünstige Indexfonds oder ETFs sind diese Policen jedoch teuer, intransparent und nach Erfahrung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg oft unrentabel.“

Kündigen Kunden, um anderweitig besser vorzusorgen?

Viele Versicherte kündigten ihre Verträge, „um anderweitig besser für das Alter vorzusorgen“, argumentieren die Verbraucherschützer weiter.

Das deckt sich mit früheren Positionen: In einem Ratgebertext, der erklärt, wie Kunden ihren Vertrag ohne Kündigung stilllegen können, schrieb die Verbraucherzentrale: „Unterm Strich sind Lebensversicherungen keine attraktive Form der Altersvorsorge wegen zu niedriger Garantiezinsen und zu hoher Kosten.“

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte ähnliche Kritik in der Vergangenheit zurückgewiesen. Er wies darauf hin, dass bei direkten Investments in Fonds und ETFs das Langlebigkeitsrisiko nicht abgesichert sei und in Vergleichen der Anlageformen die Überschussbeteiligung oft nicht eingerechnet werde (29.8.2024).

Verbraucherschützer nennen Anlass für Klage

Im aktuellen Pressetext erläutert die Verbraucherzentrale, warum die beanstandete Klausel des Sparkassenversicherers aus ihrer Sicht unwirksam ist. Bisher war das unklar geblieben, da ein Anerkenntnisurteil üblicherweise ohne mündliche oder schriftliche Begründung auskommt. Die Ausführungen des OLG Stuttgart enthalten dazu keine Details.

„Bereits im Jahr 2012 hatte der Bundesgerichtshof klargestellt, dass die Beweislast für die angemessene Höhe des vorgesehenen Abzugs beim Versicherer liegt. Erst in einem zweiten Schritt kann mittels einer Klausel dem Verbraucher die Beweislast auferlegt werden, dass in dem jeweiligen konkreten Einzelfall ein Abzug überhaupt nicht oder nur in geringerer Höhe angemessen ist“, schreibt sie nun.

Konkret geht es um ein BGH-Urteil vom 25. Juli 2012 (IV ZR 201/10). Weil die Klausel des Sparkassenversicherers den Anschein erwecke, die Verbraucher seien für eine unangemessene Höhe des pauschalisierten Aufwandsersatzes selbst beweispflichtig, habe man gegen die Klausel geklagt, berichtet die Verbraucherzentrale.

„Zwar erlaubt das Versicherungsvertragsgesetz grundsätzlich Abzüge bei Kündigung. Diese müssen aber vertraglich vereinbart, klar beziffert und angemessen sein. Zudem muss der Versicherer bereits bei Vertragsschluss transparent über die Höhe möglicher Abzüge informieren“, ergänzen die Verbraucherschützer.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass sich die Bewertungskriterien für bestimmte Sachverhalte im Laufe der Zeit verändern können und dies auch Auswirkungen auf bereits lang bestehende Vertragsverhältnisse hat.

SV Sparkassenversicherung

SV Sparkassenversicherungwill im Einzelfall prüfen

Die SV Sparkassenversicherung hatte bereits berichtet, dass sie künftig auf die Anwendung der Stornoklausel verzichten wird, wenn Versicherungsnehmer ihren Vertrag vorzeitig kündigen.

Ob der Versicherer auch rückwirkend geltend gemachte Ansprüche erstatten wird, hänge laut einem Sprecher stets vom Einzelfall ab – „insbesondere auch mit Blick auf eine mögliche Verjährung“.

Zum Vorgehen der Verbraucherzentrale, ehemalige Versicherte nun über mögliche Rückerstattungsansprüche zu informieren, äußert der Sprecher Verständnis:

„Das Anliegen der Verbraucherzentralen ist aus ihrer Perspektive nachvollziehbar. Wir nehmen zur Kenntnis, dass sich die Bewertungskriterien für bestimmte Sachverhalte im Laufe der Zeit verändern können und dies auch Auswirkungen auf bereits lang bestehende Vertragsverhältnisse hat.“

„Genau aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die entsprechenden Klauseln für die betroffenen Verträge künftig nicht mehr anzuwenden“, ergänzt der Sprecher.

Frage der Verjährung steht im Raum

Doch könnten Ansprüche aus der unwirksamen Klausel bereits verjährt sein? Niels Nauhauser zeigt sich auf telefonische Nachfrage zurückhaltend.

Nach § 199 BGB verjähren Forderungen grundsätzlich nach drei Jahren – gerechnet ab dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Betroffene davon wusste oder wissen musste. Hier sei im Einzelfall zu prüfen, erklärt auch Nauhauser – etwa, wann ein Vertrag gekündigt oder Ansprüche geltend gemacht wurden.

Für den Beginn der Verjährungsfrist könnte entscheidend sein, welches Urteil die Gerichte zugrunde legen – das aktuelle Anerkenntnisurteil oder schon das BGH-Urteil von 2012, als solche Klauseln erstmals gerügt wurden.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wolle nun genau beobachten, wie der Versicherer auf die Rückforderungen reagiere, kündigte Nauhauser an – ob er kulant sei oder den Verbrauchern zusätzliche Steine in den Weg lege. Sie behalte sich auch weitere rechtliche Schritte vor.

Mirko Wenig

Schlagwörter zu diesem Artikel
Altersvorsorge · Arbeitsunfähigkeit · Berufsunfähigkeit · Bundesgerichtshof · Deckungskapital · ETF · Indexpolice · Lebensversicherung · Rechnungszins · Storno · Überschussbeteiligung · Verbraucherschutz · Verkauf · Versicherungsvertragsgesetz · Zinsen
 
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Gericht untersagt Allianz Klausel zur Herabsetzung des Rentenfaktors
31.1.2025 – Der Versicherer war von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg vor den Kadi gezogen worden. Jetzt sprechen die Verbraucherschützer von einem „bedeutenden Erfolg“. Doch das letzte Wort scheint in der Sache noch nicht gefallen zu sein. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Stiftung Warentest warnt vor Indexpolicen
29.7.2022 – In einer aktuellen Untersuchung kommen die Produkte nicht gut weg. Sie seien für die Altersvorsorge ungeeignet und würden sich eines „möglicherweise einkalkulierten Missverständnisses bedienen“, heißt es. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Image verbessern, aber bitte richtig
14.1.2014 – Mit fragwürdigen Veröffentlichungen zur Lebensversicherung bietet der GDV den Verbraucherschützern unnötige Angriffsflächen, zeigt aber auch gute Ansätze. (Bild: Elke Harjes) mehr ...
 
Bundesgerichtshof erklärt LV-Bedingungen für ungültig
26.7.2012 – Zigtausende ehemalige Versicherungsnehmer des Deutschen Rings können für zwischen 2002 und 2007 abgeschlossene Lebens- und Rentenversicherungen höhere Rückkaufswerte verlangen. Das Urteil des BGH hat Signalwirkung und könnte die Branche 600 Millionen Euro oder mehr kosten. mehr ...
 
Allianz Perspektive: BGH winkt Überschussverteilung durch
19.9.2024 – Die Praxis der Überschussbeteiligung, die Regeln zur Verteilung von Abschluss- und Verwaltungskosten, der Stornoabzug: Mehrere Klauseln waren zwischen Verbraucherzentrale Hamburg und Allianz Leben strittig. Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden. (Bild: VZHH) mehr ...
 
Policendarlehen: Zinsen reichen von „echt günstig“ bis „sehr teuer“
6.12.2022 – Krieg und Inflation könnten eine Kündigungslawine bei Lebensversicherungen auslösen. Verhindern kann man das über die oft sinnvollen Policendarlehen. Doch die Konditionen sind sehr unterschiedlich, wie eine Umfrage des VersicherungsJournals zeigt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Grundfähigkeits-Versicherung für Kinder und andere neue LV-Tarife
17.1.2022 – Bereits ab sechs Monaten gilt bei der Alten Leipziger ein früher Schutz. Die Universa hat ihre BU erweitert. Pangaea, Signal Iduna und Stuttgarter haben ihre nachhaltigen Produkte überarbeitet. (Bild: Geralt, Pixabay, CC0) mehr ...
WERBUNG