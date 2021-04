GDV ernennt Vertreterin des Hauptgeschäftsführers

23.4.2021

Anja Käfer-Rohrbach (47) wird neue stellvertretende Hauptgeschäftsführerin beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und somit Vertreterin des Hauptgeschäftsführers Jörg Asmussen. Das teilte der Verband am Freitag mit. Das GDV-Präsidium tagte am 22. April und hat sich in diesem Meeting mit der Personalie befasst.

Käfer-Rohrbach wird künftig die Leitung des Kompetenzzentrums „Risikoschutz für Gesellschaft und Wirtschaft“ verantworten. An der Seite von Asmussen wird es somit zwei Stellvertreter geben. Einer davon stand bereits im vergangenen September fest (VersicherungsJournal 30.9.2020): Dr. Peter Schwark, seit 2008 Mitglied der Geschäftsführung (7.2.2008) und zuständig für die Altersvorsorge.

Anja Käfer-Rohrbach (Bild: GDV)

Die neue GDV-Lobbyistin war zuvor bei der Aareal Bank Group beschäftigt, bei der sie als „Head of Global Governmental Affairs“ die globale politische und regulatorische Kommunikation leitete. Weiter kann die ehemalige Bankerin Erfahrungen bei der Deutschen Bank AG und der Deutschen Postbank vorweisen.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Anja Käfer-Rohrbach eine erfahrene und hervorragend in Berlin und Brüssel vernetzte Persönlichkeit gefunden haben, die unsere Verbandsgeschäftsführung komplettiert“, lässt sich GDV-Präsident Wolfgang Weiler zu der Neubesetzung zitieren.