Fusion von Baloise und Helvetia nimmt rechtliche Hürde

12.9.2025
Die Baloise Holding AG und die Helvetia Holding AG hatten im Frühjahr ihre Fusionspläne öffentlich gemacht (VersicherungsJournal 23.4.2025). Demnach sollen noch in diesem Jahr auch die deutschen Einheiten der beiden schweizerischen Erstversicherer zusammenwachsen.
CEO der neuen Deutschlandeinheit unter dem gemeinsamen Firmennamen Helvetia Baloise soll Dr. Jürg Schiltknecht sein, der aktuell das Deutschlandgeschäft der Baloise verantwortet.
Wie die Helvetia mitteilt, hat die Schweizer Wettbewerbskommission die Fusion der Unternehmen mit Sitz in Basel und St. Gallen genehmigt. Zudem habe die Europäische Kommission ihre Prüfung gemäß der Verordnung über Subventionen aus Drittstaaten erfolgreich abgeschlossen. Sofern alle weiteren notwendigen Freigaben vorliegen, solle die Transaktion am 5. Dezember 2025 vollzogen werden. Darauf hätten sich die Helvetia und Baloise verständigt.
Bereits in den Wochen vor der Fusionsankündigung war medial über eine mögliche Fusion spekuliert worden (Medienspiegel 25.2.2025). Parallel dazu gab es Hinweise, dass sowohl die Helvetia (8.1.2025) als auch die Baloise (13.9.2024) einen Rückzug aus dem deutschen Markt prüfen könnten – zumindest teilweise. Inwieweit die deutschen Standorte der Baloise in Bad Homburg und Hamburg sowie Helvetia in Frankfurt von Stellenabbau betroffen sind, ist noch unklar.
