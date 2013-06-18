Fusion von Baloise und Helvetia: Ein Standort in Deutschland ist vakant

9.12.2025 – Helvetia und Baloise führen die Organisationsstruktur für ihre Deutschland-Töchter unter der Helvetia Baloise Deutschland zusammen. Den Vorstandsvorsitz übernimmt Dr. Jürg Schiltknecht. Im kommenden Jahr stehen die Entwicklung eines gemeinsamen Markenauftritts und einer neuen Produktpalette auf der Agenda. Der Standort Frankfurt könnte wegfallen.

Die Schweizer Versicherer Baloise Holding AG und Helvetia Holding AG haben sich im Frühjahr auf eine Fusion unter Gleichen („Merger of Equals“) verständigt (VersicherungsJournal 23.4.2025). Die Fusion zur Helvetia Baloise Holding AG wurde am 5. Dezember 2025 rechtlich vollzogen (2.12.2025).

Mit dem Zusammenschluss zählt die neue Gruppe nun zu den Schwergewichten des europäischen Erstversicherungsmarktes. Mit einem Umsatz von 15,7 Milliarden Euro gemäß IFRS 17 hätte sie im Jahr 2024 Platz 16 der größten Erstversicherer Europas belegt (3.12.2025).

Helvetia Baloise will Deutschland-Geschäft ausbauen

Jürg Schiltknecht (Bild: Baloise)

Am Montag teilte die Schweizer Holding mit, was die Fusion für das Deutschlandgeschäft bedeutet.

Demnach seien die deutschen Tochterunternehmen in der neuen Helvetia Baloise Deutschland gebündelt worden. Die gemeinsame Organisationsstruktur sei bereits „auf allen Ebenen finalisiert“, heißt es im Pressetext.

„In unseren Fokus-Sparten werden wir ein Top-Ten-Maklerversicherer und mit über 700 Exklusivvermittlern in ganz Deutschland vertreten sein“, sagt Dr. Jürg Schiltknecht, Vorstandsvorsitzender der Helvetia Baloise Deutschland.

Zudem kündigt er an, das Deutschlandgeschäft auszubauen – mit einem erweiterten Produktangebot und deutlich mehr Präsenz am Markt.

Zunächst keine Änderung der Gesellschaftsform

Auf Nachfrage stellt ein Sprecher jedoch klar, dass dies vorerst keine Änderung der Gesellschaftsform für die Tochterunternehmen in Deutschland bedeute.

„Für sämtliche Gesellschaften der deutschen Gruppen dieser Muttergesellschaften und damit für alle ab dem 5. Dezember 2025 unter der gemeinsamen Mutter auftretenden Gesellschaften ändert sich hierdurch gesellschaftsrechtlich erstmal nichts“, so der Sprecher.

Er betont weiter: „Insbesondere erfolgen am 5. Dezember keine solchen Zusammenführungen oder strukturellen Änderungen bei den deutschen Gesellschaften der neuen Helvetia Baloise Holding AG. Ab dem 8. Dezember 2025 werden wir unabhängig hiervon jedoch mit dem neuen Namen ‚Helvetia Baloise in Deutschland‘ sprechen.“

Zu einem etwaigen Zeitpunkt, wann Änderungen an der Gesellschaftsstruktur in Deutschland vorgenommen werden, könne man aktuell noch nicht sagen.

Standort Frankfurt ist vakant

In Deutschland zählt das fusionierte Unternehmen nun rund drei Millionen Kunden und 2.000 Mitarbeiter, heißt es weiter im Pressetext. Der Hauptsitz befindet sich in Bad Homburg, dem bisherigen Sitz der Baloise Sachversicherung AG Deutschland. Weitere Standorte sind Frankfurt, Hamburg, Bremen, Karlsruhe und Nürnberg.

Auf die Frage, ob in Deutschland auch ein Stellenabbau geplant sei, erklärt der Sprecher: „Der Zusammenschluss wird auch Synergiepotentiale im Bereich der Personalstruktur mit sich bringen. Hierfür wurde zunächst ein Freiwilligenprogramm ins Leben gerufen. Hierzu und auch zu möglichen weiteren Modellen findet eine enge Zusammenarbeit mit den Betriebsräten statt.“

An den bestehenden Anschriften und Kontaktdaten der Standorte von Helvetia und Baloise ändere sich vorerst nichts; sie blieben weiterhin gültig.

„Perspektivisch werden die Kolleginnen und Kollegen aus Frankfurt nach Bad Homburg umziehen. Der Umzug befindet sich in der Planungsphase mit den zuständigen Mitbestimmungsgremien“, ergänzt der Sprecher.

Der neue Vorstand der Helvetia Baloise Deutschland

Darüber hinaus teilt die Holding mit, wie sich zukünftig der Vorstand der Helvetia Baloise Deutschland zusammensetzen wird. Bereits bekannt war, dass Jürg Schiltknecht (54), der bisher die hiesigen Baloise-Töchter führte, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens ist. Neben Schiltknecht wurden folgende Personen in den Vorstand berufen:

Dr. Barbara Ries (46) wird Vorständin Leben und interne Dienste. Dieselbe Funktion hatte die promovierte Ökonomin bereits bei der Baloise Lebensversicherung AG Deutschland inne und gehörte auch dem Vorstand der Baloise Sachversicherung AG Deutschland an.

Christoph Johann Willi (55) wird das Nichtleben-Geschäft verantworten. Er leitete bisher in Deutschland das Schadenversicherungsgeschäft der Baloise.

Burkhard Gierse (55) wird Vorstand für Finanzen und Kapitalanlagen. Bisher war er CFO der Helvetia Versicherungen.

Dr. Matthias Hilgert (50) wird Vorstand IT und Integration. Er war bisher Vorstand IT der deutschen Baloise und mehr als vier Jahre als CTO des Versicherers aktiv.

Kirsten Granzer (63) wird Vorständin Human Resources. Die Juristin ist bereits seit 33 Jahren bei den Helvetia Versicherungen – das Personalressort verantwortet sie seit 24 Jahren.

Das Unternehmen verlassen wird der bisherige Helvetia-Deutschlandchef Volker Steck (58), wie Frommes Versicherungsmonitor berichtet. Nach Angaben des Versicherers scheide er auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.

Produktharmonisierung soll im kommenden Jahr erfolgen

Wie die Helvetia Baloise Holding weiter berichtet, werden Helvetia und Baloise vorerst weiterhin mit den bestehenden Marken und Produktportfolios auftreten. Der neue Markenauftritt von Helvetia Baloise soll am 15. April 2026 im Rahmen des Capital Markets Day vorgestellt werden.

Die Harmonisierung der Produktlandschaften erfolge dann ab Mai 2026 für Makler und ab Juli für den Exklusivvertrieb.

Der Zusammenschluss habe keine Auswirkungen auf laufende Verträge, berichten sowohl Baloise als auch Helvetia auf ihren deutschen Kunden-Webseiten. Auch die bisherigen Ansprechpartner sollen vorerst bestehen bleiben. „Sollte ein Wechsel bevorstehen, werden Sie rechtzeitig informiert“, heißt es.

Integration der Bestände läuft

Wie der Sprecher dem VersicherungsJournal weiter berichtet, sei es derzeit noch nicht möglich, den Vertragsbestand in Deutschland nach Sparten aufzuschlüsseln.

„Helvetia Deutschland und Baloise in Deutschland bringen beide ihren aktuellen Gesamtbestand mit in die Zusammenführung. Eine der Kernaufgaben der Integration besteht nun darin, diese Bestände zu analysieren und zusammenzubringen“, so der Sprecher.

Konkrete Zahlen würden erst in den Jahresabschlüssen 2025 veröffentlicht. „Aufgeschlüsselte Zahlen für Helvetia Baloise Deutschland lassen sich aktuell noch nicht nennen. Die Bruttobeitragseinnahmen nach Ressort können wir jedoch bereits veröffentlichen: In Nichtleben sind es 1,7 Milliarden Euro, in Leben sind es 0,9 Milliarden Euro.“

In der Lebensversicherung lag die Baloise 2024 mit gebuchten Bruttoeinnehmen von 589 Millionen Euro im Branchenvergleich auf Rang 35. Die Helvetia kam mit 314 Millionen Euro auf Platz 50. Zusammen hätten sie Position 27 erreicht.