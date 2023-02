Für die SDK ist dies das Jahr der Vollversicherung

10.2.2023 – Der seit Januar neue Vorstandssprecher der Süddeutschen Krankenversicherung will wieder in der Vollversicherung wachsen. Seit dem Geschäftsjahr 2017 ist der Versicherungsverein hier im Rückwärtsgang.

WERBUNG

„Wir haben 2023 für uns zum Jahr der Vollversicherung auserkoren“, sagte Dr. Ulrich Mitzlaff, Vorstandssprecher der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK) am Donnerstag vor der Presse. Vertriebsaktivitäten und -aktionen würden erhöht und zusätzliche Funktionalitäten aufgebaut, mit denen „sehr zielgerichtet“ der Markt analysiert und segmentiert werden könne.

Wachstum durch Ausdehnung in der Fläche

Ulrich Mitzlaff (Bild: SDK)

Seit dem Geschäftsjahr 2017 verliert die SDK relativ wie absolut zunehmend Vollversicherte. Für 2021 wies der Geschäftsbericht 150.374 Vollversicherte aus (-1,79 Prozent). Aussagen zur Entwicklung 2022 wurden keine gemacht.

Der Versicherungsverein will über alle Vertriebswege wachsen. Dabei will Mitzlaff auch Banken als Kooperationspartner zurückgewinnen, die in den letzten Jahren unter anderem an die R+V-Gruppe verlorengingen.

Geplant sei auch die flächenmäßige Ausdehnung – ohne aber „den Heimatmarkt Süddeutschland zu riskieren“. Zur Beihilfe sagte er, dass man im Bereich der Anwärter „bisher sehr schwach“ sei. Hier habe der Vorstand beschlossen, die Beitragsrückerstattung für Beamtenanwärter von drei auf sechs Monate zu erhöhen, um attraktiver zu werden.

SDK will mit exzellentem Service überzeugen

Überzeugen will der Manager die potenziellen Neukunden vor allem mit Serviceexzellenz, die er neben der zunehmenden Regulierung – vor allem bezüglich ESG – und dem Fachkräftemangel als eine der Herausforderungen für sein Haus sieht.

Beim Service wolle man nicht jede Mode mitmachen, aber „super sein“, sagte er, ohne ins Detail zu gehen. Die SDK werde automatisieren, standardisieren und digitalisieren und ihre Belegschaft von derzeit 680 Innendienstlern für qualifiziertere Arbeiten „deutlich“ ausbauen müssen.

Kürzlich hatte der Krankenversicherer über neue Kooperationen in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) berichtet, mit denen das Firmenkunden-Geschäft ausgebaut werden soll (VersicherungsJournal 8.2.2022).