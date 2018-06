Frisches Geld für die Insurtechs Coya und Friendsurance

7.6.2018 – Das Start-up Coya AG hat in der jüngsten Finanzierungsrunde über 25 Millionen Euro Kapital eingesammelt. Das Berliner Insurtech sieht sich nun kurz vor dem Erhalt der Bafin-Lizenz als Versicherer und plant den Markteintritt noch in diesem Sommer. Friendsurance hat rund eine dreiviertel Million Euro an Fördergeldern von der Investitionsbank Berlin erhalten, die unter anderem in den Ausbau des Vertriebskanals Bankassurance sowie in Machine Learning investiert werden soll.

29,6 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 25,2 Millionen Euro) hat die Coya AG in der Series-A-Finanzierung jüngst von internationalen Investoren unter der Führung der Wagniskapitalgeber Valar Ventures und E.Ventures eingesammelt. Zu den alten und neuen Kapitalgebern gehören auch der Wagniskapitalfonds La Famiglia und Yabeo Capital.

Coya sieht sich kurz vor Erhalt der Bafin-Lizenz

Insgesamt beläuft sich das Finanzierungsvolumen nach Unternehmensangaben damit auf circa 40 Millionen US-Dollar (etwa 34,1 Millionen Euro). Damit gehört das Insurtech nach eigenen Angaben zu den in dieser frühen Phase am besten finanzierten Start-ups aller Zeiten in Deutschland.

Zweistellige Millionenbeträge an frischem Kapital hatten kürzlich auch die Insurtechs Clark Germany GmbH (VersicherungsJournal 28.4.2018) und Simplesurance GmbH (VersicherungsJournal 8.5.2018) von Investoren eingesammelt.

Mit dieser Finanzierung steht Coya nach eigenen Angaben kurz vor dem Erhalt der Versichererlizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), die bereits vergangenen Herbst beantragt worden ist (VersicherungsJournal 10.10.2017).

Ziel: Europas Nummer eins

Der Markteintritt mit einem Sachversicherungs-Angebot für eine digitale Zielgruppe soll noch in diesem Sommer erfolgen, heißt es weiter. Dabei will Coya nicht weniger als sich als Europas führender digitaler Sachversicherer etablieren.

„Die Menschen möchten heute keine Zeit damit verbringen, sich über ihre Versicherung Gedanken zu machen oder immense Papierberge zu bewältigen“, lassen sich die Coya-Gründer Andrew Shaw, Thomas Münkel, Dr. Peter Hagen und Sebastián Villarroel in einer Unternehmensmitteilung zitieren.

Deshalb hat sich das Quartett zum Ziel gesetzt, „ein zukunftssicheres Angebot zu schaffen, das fairer, schneller und digitaler ist als bisher”.

Das Coya-Gründerteam vor den Geschäftsräumen im Berliner Umspannwerk in Kreuzberg (v.li.n.re.): Sebastián Villarroel, Dr. Peter Hagen, Andrew Shaw und Thomas Münkel (Bild: Coya, Christian Manthey Photography)

Coya will ohne Vermittler und ohne Papierkram auskommen

Das Geschäftsmodell fußt eigener Aussage zufolge „auf einer rundum digitalen und flexiblen Versicherung, die es den Kunden ermöglicht, ohne Papierkram oder Mittelsmänner wie Versicherungsvertreter schnell und der Lebenssituation entsprechend abgesichert zu sein“.

Dafür habe Coya eine neue Technologie entwickelt, mit der man im Gegensatz zu traditionellen Versicherern flexible Produkte für den Massenmarkt in kürzester Zeit zur Marktreife bringen könne.

Durch die direkte Verbindung zum Endverbraucher könnten Kundenbedürfnisse umgehend erkannt und entsprechend angepasste Produkte angeboten werden. Man umgehe nicht nur den traditionellen Versicherungsvermittler, sondern beschleunige auch Kommunikation und Schadenabwicklung, wird weiter mitgeteilt.

Friendsurance erhält Fördergelder

Frisches Geld hat auch der Versicherungsmakler Friendsurance, eine Marke der Alecto GmbH, bekommen. Nach 2012 und 2015 haben die Berliner bereits zum dritten Mal im Rahmen des Programms zur Förderung von Forschung, Innovation und Technologien (Pro FIT) Fördergelder der Investitionsbank Berlin (IBB) bekommen.

Die Finanzspritze in Höhe von fast einer dreiviertel Million Euro soll für weiteres Wachstum, unter anderem zur Erschließung neuer Vertriebswege wie Digital Bancassurance, genutzt werden, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Das schnelle Wachstum, das mit im Schnitt 65 Prozent pro Jahr auf mittlerweile 150.000 betreute Kunden angegeben wird, erfordert laut Geschäftsführer Tim Kunde eine stetige Optimierung der internen Prozesse. „Hierfür arbeiten wir unter anderem an Machine-Learning-Lösungen, für die wir ebenfalls einen Teil der Fördermittel verwenden werden“, so Kunde.

Das Gründertrio von Friendsurance (v.li.n.re.): Janis Meyer-Plath, Tim Kunde und Dr. Sebastian Herfurth (Bild: Friendsurance)

„Friendsurance gehört zu den Aushängeschildern der Berliner Innovationswirtschaft“, erläutert Gunnar Quaukies von der Wirtschaftsförderung der IBB zum Hintergrund der Mittelvergabe. Das Unternehmen habe seit der Gründung (VersicherungsJournal 28.3.2011) mit seiner Plattform den Markt der digitalen Versicherungslösungen maßgeblich mitgeprägt.