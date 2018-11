Frische Millionen für Element

29.11.2018

23 Millionen Euro hat die Element Insurance AG jüngst in ihrer Series-A-Finanzierungsrunde von Investoren eingesammelt, wie das digitale Versicherungs-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im letzten Herbst hatte die Gesellschaft die Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zum Betrieb verschiedener Sparten und Risikoarten in der Schaden-/ Unfallversicherung erhalten (VersicherungsJournal 12.10.2017, 26.3.2018).

Unter den Investoren sind die Signal-Iduna-Gruppe und das Firmengründungs-Unternehmen Finleap GmbH, die auch die Seed-Finanzierung zur Verfügung gestellt hatten. Zu den Kapitalgebern aus der Versicherungs-, Immobilien- und Finanzbranche gehören den Angaben zufolge ferner Engel & Völkers Capital, der spanische Insurtechinvestor Alma Mundi Ventures, SBI Investment und SBI Insurance.

Christian Macht (Bild: Robert Lehmann für Element)

Mit dem frischen Kapital will Element in den nächsten Monaten seine technologische Plattform ausbauen und „relevante Funktionen automatisieren“. „So werden wir in der Lage sein, neue Versicherungsprodukte noch schneller umzusetzen. Im nächsten Jahr erschließen wir uns weitere Branchen und erste internationale Märkte“, lässt sich der Generalbevollmächtigte Christian Macht (VersicherungsJournal 11.4.2018) in einer Unternehmensmitteilung zitieren.