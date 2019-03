Friday sammelt 114 Millionen Euro ein

8.3.2019

Die Friday Insurance S.A. gab gestern den Abschluss einer Finanzierungsrunde bekannt: Seven-Ventures, der Finanzinvestor der ProSiebenSat.1 Media SE und der Media-Investor German Media Pool GmbH beteiligen sich mit zusammen 39 Millionen Euro an dem Digitalversicherer.

Friday erhält so Werbezeiten und Anzeigen im Wert des genannten Betrags. Die Investoren bekommen im Gegenzug 18,2 Prozent an dem Unternehmen. Haupteigentümerin Bâloise Assurances Luxembourg S.A. investiert weitere 75 Millionen Euro in das Insurtech.

Das Geld der Kapitalgeber soll in den Ausbau des Unternehmens investiert werden. „Friday hat die Ambition ein pan-europäischer Digitalversicherer zu werden. Die Grundlage für eine solche Expansion ist eine herausragende Kundenerfahrung und ein klarer Wettbewerbsvorteil. Die Grundlage für beides wird die digitale Versicherungsplattform, die mit dem Investment nun schrittweise um weitere wachstumsstarke Produkte, Vertriebskanäle und Länder ausgebaut wird“, teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit.

Friday werde 2019 aber keinen neuen Markt betreten, jedoch ein neues Produkt vorstellen. „Zum Produkt selbst wollen wir im Moment nichts sagen“, heißt es. Das Unternehmen startete 2017 in Deutschland (VersicherungsJournal 6.2.2017) und ist seit 2018 als Vollversicherer aktiv (VersicherungsJournal 31.5.2018). Seit der Gründung habe das Unternehmen 45.000 Neukunden für die Autoversicherung gewonnen.