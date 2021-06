Fondsnet kauft IT-Unternehmen

23.6.2021

Die Fondsnet-Gruppe übernimmt 65 Prozent der Anteile an dem Frankfurter Softwareunternehmen Financetec AG. Die Übernahme der Aktien erfolgte aus dem Familienbesitz des im Mai 2020 verstorbenen Firmengründers Harald Dehn, wie der Maklerpool am Dienstag mitteilte. Zur Höhe des Kaufpreises machte das Unternehmen keine Angaben.

„Durch die Übernahme ergeben sich keine Einschränkungen für Adworks-Kunden“, lässt sich Financetec-Vorstand Michael Müller in der Meldung zur Übernahme zitieren. „Adworks“, eine Software-Anwendung für Finanzberater und -vertriebe, stehe auch weiterhin allen Kunden sowie Interessenten zur Verfügung.

Ankeraktionäre der Softwareschmiede sind jetzt nach der Mehrheitsbeteiligung Financetec-Vorstand Müller und Markus Dehn, Bruder des verstorbenen Gründers Harald Dehn. Fondsnet hatte 2016 seine IT-Sparte in eine eigene Firma namens Foo Financial Engineering (Foo AG & Co. KG) ausgegliedert, um auch gruppenfremde Kunden besser bedienen zu können.

Laut Unternehmensmeldung sollen Financetec und Foo künftig gemeinsam „Adworks“ weiterentwickeln. Wer nach der Übernahme das operative Geschäft und den strategischen Kurs von Financetec verantwortet, dazu äußerte sich Fondsnet auf Nachfrage bis Redaktionsschluss nicht.