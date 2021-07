Fonds Finanz: zweiter Robo-Advisor für Makler

16.7.2021 – Der Pool verstärkt seinen Investmentbereich für Partner ohne Zulassung als Finanzanlagenvermittler. Der zweite Robo-Advisor des Pools soll Kunden ansprechen, die nachhaltige Anlagen mit diversen Optionen bevorzugen.

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH baut den Investmentbereich für seine angeschlossenen Partner weiter aus. Der Pool startet jetzt mit einem zweiten digitalen Vermögensverwalter. Der Robo-Advisor läuft unter „Comfortinvest.de“ und ist eine White-Label-Offerte des Fintechs Growney GmbH.

Mit dem Angebot könnten Makler auch ohne eine Zulassung als Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO entsprechende Verträge vermitteln, so der Pool in einer Mitteilung.

Einen Aspekt hebt Fonds Finanz hervor. „Growney ermöglicht Anlegern einen weltweit umfassenden Fokus auf Ökologie, Klimaschutz und soziale Verantwortung, die auch für ihre strikte Orientierung an ESG-Kriterien bekannt ist“, lässt sich Tim Bröning, Mitglied der Geschäftsleitung, zitieren.

Wie die Vergütung der Vertriebspartner aussieht

In der Kooperation der beiden Unternehmen übernimmt Fonds Finanz die Rolle des Initiators und Advisors. Es steuert die Indexfonds (ETFs) und Strategien, die aktiv gemanagte Portfolios betreffen, und trägt die Verantwortung für den Support der Partner. Growney übernimmt in der Zusammenarbeit die aktive Vermögensverwaltung und die technische Abwicklung.

Und welcher Job kommt dem Vermittler gegenüber seinem Kunden zu? „Auf Basis eines Servicevertrages nehmen Vertriebspartner die Rolle als Servicedienstleister für den Kunden ein. Auf Grundlage dessen werden Einrichtungs- und Serviceentgelte gezahlt“, so Bröning auf Nachfrage.

Die laufenden Kosten orientierten sich am investierten Vermögen. Sie liegen zwischen 1,16 und 1,75 Prozent im Jahr, die die Fonds-Finanz-Partner auf Basis der Serviceverträge erhalten. Zusätzlich zahlen die Anleger je nach Wahl des Portfolios zwischen 0,8 und 1,2 Prozent im Jahr und ein einmaliges „Einrichtungsentgelt“, das sich nach der Höhe der Anlagesumme richtet.

Im Robo-Advisor-Test der Stiftung Warentest, veröffentlicht in der Juli-Ausgabe von Finanztest, erhielt Growney für ein Portfolio von 100.000 Euro die beste Note mit 1,3 der 37 Teilnehmer. Die Auswertung steht auch online auf der Webseite der Warentester zur Verfügung.

Unterschiede zwischen den beiden Robos

Mit „Comfortinvest“ bringt Fonds Finanz den zweiten Robo-Advisor an den Start. Im März stellte der Pool angeschlossenen Versicherungsmaklern „EasyInvesto“ zur Verfügung: Ein Online-Vermögensverwaltungs-Programm, das Vermittlern die digitale Depoteröffnung ermöglicht, und auf einer Zusammenarbeit mit der DWS Group basiert (VersicherungsJournal 9.3.2021).

Gemeinsam ist beiden Offerten, dass sie Versicherungsmakler ohne eine Zulassung als Finanzanlagenvermittler ansprechen sollen und die Vermittler so Neugeschäft im Investmentbereich akquirieren könnten. Comfortinvest steht nach Angabe von Bröning allen Partnern des Pools offen.

Der Unterschied der beiden Robos: „EasyInvesto“ soll Partner ins Boot holen, deren Kunden eher günstige und einfach strukturierte Angebote suchen. Comfortinvest richtet sich dagegen an Sparer, die eine gemanagte Vermögensverwaltung mit diversen Optionen wie Fonds in Aktien, Anleihen und Investitionen in Rohstoffmärkte suchen.

Auch der Wettbewerb wittert Neugeschäft

Mit dem neuen Angebot will Fonds Finanz, als auch deren Wettbewerber, das Interesse der Sparer an Anlageprodukten bedienen. Die großen Maklerpools bauen ihr Engagement, auch die digitale Infrastruktur, in diesem Geschäftsfeld immer weiter aus.

Den Umsatz in diesem Bereich sollen künftig auch Versicherungsmakler ohne Zulassung nach § 34f GewO ankurbeln. Vermittler, die sich darauf einlassen, können hier als Tippgeber fungieren und sich so ein weiteres Standbein aufbauen. Die Pools gehen hier allerdings verschiedene Wege, das zeigen Beispiele der BCA AG, Blau direkt GmbH & Co. KG, Jung, DMS & Cie. AG (JDC) und Netfonds AG (14.4.2021).

Potenzial ist vorhanden: Neueinsteiger Blau direkt bezifferte das Investmentvolumen seiner angeschlossenen Partner im vergangenen Herbst auf über eine Milliarde Euro (14.9.2020). Für die Fonds-Vermögensverwaltung kooperieren die Lübecker mit der Fondsnet-Gruppe (20.11.2020).