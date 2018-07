Fonds Finanz übernimmt weiteren Dienstleister

18.7.2018

Mit Wirkung zum 12. Juli hat die Fonds Finanz Maklerservice GmbH 51 Prozent der Anteile an der vor vier Jahren gegründeten (VersicherungsJournal 7.11.2014) Versoffice GmbH übernommen. Dies teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen mit. Damit will der Maklerpool aus München den weiteren Ausbau seiner Geschäftstätigkeit vorantreiben, heißt es in einer Pressemeldung.

Das Unternehmen für ganzheitliche Backoffice-Serviceleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich Versoffice soll als eigenständige Einheit unter der Leitung von Gründerin und Geschäftsführerin Kamuran Bildircin erhalten bleiben. Die Dienstleistungen der Bürokräfte sollen allen Kunden weiterhin in unveränderter Form zur Verfügung stehen, wird in der Mitteilung versichert.

Kamuran Bildircin und Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter des Maklerpools (Bild: Fonds Finanz)

Die Fonds Finanz beziehungsweise deren Gesellschafter übernehmen schon seit einiger Zeit nach und nach diverse Softwaredienstleister. Darunter sind etwa die Softfair GmbH (VersicherungsJournal 5.5.2017), die Vorfina GmbH – Institut für Vorsorge und Finanzen (VersicherungsJournal 24.8.2017) und die Edisoft GmbH (VersicherungsJournal 19.3.2018).