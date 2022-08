Fonds Finanz legt mit Investmentsparte stark zu

11.8.2022 – Am Mittwoch präsentierte die Fonds Finanz ihren Jahresabschluss 2021. Trotz Pandemie kann das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum von 17 Prozent vorweisen.

WERBUNG

Das vergangene Geschäftsjahr schloss die Fonds Finanz Maklerservice GmbH mit einem Umsatz von 224,5 Millionen Euro ab. 2020 waren es noch 192,5 Millionen Euro (VersicherungsJournal 13.8.2021). Das entspricht einer Steigerung von 17 Prozent.

Tim Bröning (Bild: Fonds Finanz)

„Während die Versicherungssparten weiterhin absolut den größten Anteil am Umsatz einnehmen, hat die Investmentsparte mit 66 Prozent prozentualem Wachstum am stärksten zugelegt“, lässt sich Tim Bröning, Mitglied der Geschäftsleitung der Fonds Finanz und verantwortlich für den Geschäftsbereich Non-Insurance, Finance & Legal (NFL), zu den Ergebnissen zitieren.

Provisionserlöse bei 220,8 Millionen Euro

Die Provisionserlöse im Vorjahr beziffert das Unternehmen auf 220,8 (2020: 190) Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg 2021 leicht auf 7,2 (7,1) Millionen Euro. Der Jahresüberschuss (EAT) betrug 5,3 (4,6) Millionen Euro. Das Eigenkapital erhöhten die Münchener auf 15,2 (15,1) Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl beziffert der Pool auf 447 (395).

„Wie in den Vorjahren wurde die Belegschaft über Bonuszahlungen am Unternehmenserfolg beteiligt“, so der Maklerpool in seiner Mitteilung.

Ausblick 2022 eher verhalten

Das ist der erste Jahresabschluss, den die Münchener präsentieren, nachdem die Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter, Norbert Porazik und Markus Kiener, 60 Prozent ihrer Anteile an den britischen Investor HG Capital verkauft haben (10.12.2021).

Mit Prognosen zu 2022 ist das Management aufgrund des Ukrainekriegs und dessen Auswirkungen zurückhaltend (27.4.2022). Laut Mitteilung visiert der Maklerpool im laufenden Jahr einen Umsatz von 270 Millionen Euro an.

Die testierten Zahlen sowie weitere Informationen zum Geschäftsjahr 2021 stellt das Unternehmen in Kürze auf seiner Webseite online. Sie werden darüber hinaus im Bundesanzeiger veröffentlicht.