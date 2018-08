Fonds Finanz kooperiert mit Ratenkredit-Portal

23.8.2018

Der Maklerpool Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist in der Sparte Baufinanzierung & Bankprodukte eine neue Kooperation mit Finanzcheckpro eingegangen. Das B2B-Angebot ist eine Plattform der FFG Finanzcheck Finanzportale GmbH. Die angebundenen Vermittler erhalten damit ab September Zugang zur Vergleichssoftware in der Kategorie Ratenkredit, heißt es in einer Mitteilung.

„Mit einem starken Partner wie Finanzcheckpro bieten wir unseren Vermittlern noch mehr Möglichkeiten, im Bereich Ratenkredit unabhängig und flexibel zu agieren“, erklärt Nina Schäfer, Abteilungsleitung der Sparte „Baufinanzierung & Bankprodukte“ bei Fonds Finanz.

Finanzcheckpro soll Vermittlern den Einstieg in das „schwer zugängliche Ratenkredit-Geschäft“ ermöglichen. Mit einem Gesamtvolumen von mehr als 70 Milliarden Euro in Deutschland sei dieser Markt „äußerst attraktiv“, so Finanzcheck (VersicherungsJournal 11.7.2016). Vertreter des B2B-Portals werden auch auf der neunten Hauptstadtmesse des Maklerpools am 18. September präsent sein.