Fonds Finanz hält Konkurrenz auf Distanz

12.8.2025
Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH hat im Geschäftsjahr 2024 ihren Umsatz um 17 Prozent auf 341,2 Millionen Euro gesteigert. Das teilt das Unternehmen gegenüber der Presse mit. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 25 Prozent auf 13,9 Millionen Euro. Auch der Rohertrag legte mit 74,6 Millionen Euro um 13 Prozent zu.
Die Provisionserlöse in den Bereichen Versicherung und Investment betrugen 334,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilt: ein Plus von 16 Prozent. Das Eigenkapital blieb stabil bei 15,2 Millionen Euro. Im Jahresdurchschnitt waren 473 Mitarbeiter beschäftigt. Nach eigenen Angaben kooperieren die Münchener derzeit mit über 31.000 Vertriebspartnern.
Ein vollständiger Prüfbericht liegt derzeit noch nicht vor. Nach der Testierung des Gesamtjahresabschlusses soll dieser im vierten Quartal veröffentlicht werden, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Eine Aufteilung nach einzelnen Sparten erfolgt laut einer Unternehmenssprecherin nicht.
Die Geschäftsführung führt das Wachstum auf eine Kombination aus Servicequalität, digitalen Lösungen und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Maklern zurück. Zudem betont Geschäftsführer Norbert Porazik, dass die konsequente Umsetzung von Automatisierung und Skalierungsmaßnahmen zur Optimierung der Kostenstruktur beigetragen habe.
Gemessen am Rohertrag ist Fonds Finanz der größte deutsche Maklerpool, zeigt die Maklerpool-Hitliste der Cash.Print GmbH (VersicherungsJournal 27.8.2024). Der zweitgrößte Maklerpool Jung, DMS & Cie. Pool GmbH erlöste laut Geschäftsbericht 2024 (PDF, 1,4 MB) knapp 220,9 Millionen Euro Umsatz (+28,6 Prozent) und erzielte einen Rohertrag von 64,21 Millionen Euro (+21,4 Prozent).
