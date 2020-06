Fonds Finanz arbeitet mit Immobilien-Spezialisten zusammen

16.6.2020

Ab sofort kooperiert die Fonds Finanz Maklerservice GmbH für den Immobilienbereich mit der HNG Verwaltungs AG. Vertriebspartner des Pools sollen so kostenfreien Zugang zum „Systemimmo-Konzept“ erhalten. Damit können sie ihren Kunden Investitionen in vermietete Bestandsimmobilien zur Kapitalanlage vermitteln, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Um das System von HNG zu nutzen benötigen Makler laut Fonds Finanz „keine gesonderte Zulassung nach § 34c GewO“. Der gesamte Vermittlungsprozess werde regulär von einem sogenannten „Closer“, einem auf Immobilienvermittlung spezialisierten Experten, begleitet. Dadurch sei der Prozess für die Makler haftungsfrei. Gleichzeitig verbleibe „ein Großteil der Provision“ bei ihnen.

Zusätzlich unterstützt die HNG bei der Verwaltung der Immobilien und übernehme Aufgaben wie die Kommunikation mit Mietern oder die Koordination anfallender Renovierungsarbeiten. Fonds Finanz will seinen Vermittlern somit „ein neues, äußerst gewinnbringendes Geschäftsfeld“ eröffnen.