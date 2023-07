Firmenversicherung: Allianz bündelt globale Geschäftsbereiche

24.7.2023

Der Industrieversicherer Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) und das globale Sachversicherungs-Geschäft im Bereich der mittelgroßen Unternehmen firmieren künftig unter dem Namen „Allianz Commercial“. Dies wurde bereits im März bekanntgegeben (VersicherungsJournal 13.3.2023). Nun fiel am Montag der Startschuss, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Der neue Marktauftritt betreffe zunächst die AGCS als globalen Versicherer sowie die Unternehmens-Versicherung der Allianz in Australien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, heißt es. Andere Märkte würden in den kommenden Monaten auf das integrierte Modell und den Geschäftsnamen umstellen. Die neue Struktur sieht elf Regionen mit jeweils einem Geschäftsführer an der Spitze vor. Joachim Müller, CEO der AGCS, wird die neue Einheit leiten.

Unter anderem aus aufsichtsrechtlichen Gründen sollen die Firmierungen aller Gesellschaften unverändert bleiben. Im Jahr 2022 wurden nach eigenen Angaben zusammen weltweit mehr als 19 Milliarden Euro Bruttoprämien erwirtschaftet. Die Zielgruppe ist weit gesteckt und reicht von globalen Konzernen bis hin zu Familienunternehmen und mittelständischen Betrieben. Hinzu kommen spezielle Risiken wie Offshore-Windparks, Hollywood-Filmproduktionen und Schiffs- oder Flugzeugflotten.

„Mit Allianz Commercial können wir ein breiteres Spektrum an Kunden unter unserem neuen einheitlichen Namen betreuen – dies verschafft uns im Markt der Unternehmensversicherung einen starken Wettbewerbsvorteil und ist ein überzeugendes Kundenversprechen, das auf Einfachheit und Durchgängigkeit setzt", wird Chris Townsend, Vorstand der Allianz SE, zu den Vorteilen der neuen Aufstellung zitiert.