Firmengründer verlässt Geschäftsführung der Hansekuranz

26.4.2022

Die Hansekuranz Kontor GmbH bekommt ein neues Führungsteam. Der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter Peter Bensmann (58) wird sich zum 31. Mai auf eigenen Wunsch, wie es am Dienstag in einer Pressemitteilung heißt, aus der Leitung zurückziehen. Er werde dem Unternehmen weiter beratend zur Seite stehen. Seine Anteile werde er vorläufig behalten, wird auf Nachfrage berichtet.

Im Zuge dessen werde auch Markus Große Daldrup als Geschäftsführer ausscheiden und sich wieder vollständig seinen Aufgaben bei der Mehrheitsgesellschafterin Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) zuwenden. Der Assekuradeur für Spezialrisiken Hansekuranz befindet sich zu 80 Prozent im Besitz des Rückversicherers.

Raimund Langemeyer (Bild: Hansekuranz)

An die Stelle der beiden Manager rücken zum 1. Juni die langjährigen Prokuristen Raimund Langemeyer (41) und Benjamin Kirchhoff (40) nach. Langemeyer ist gelernter Speditionskaufmann, Schwerpunkt Seefracht, und Verkehrsfachwirt (IHK). Er arbeitete unter anderem für die Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, bevor er 2010 als Head of Sales zur Hansekuranz wechselte. Im gleichen Jahr trat auch Kirchhoff in die Dienste des Unternehmens.

Benjamin Kirchhoff (Bild: Hansekuranz)

Die neuen Geschäftsführer gehörten bereits seit einigen Jahren zum Leitungskreis des Anbieters für Produktschutz-, Krisenschutz-, Lösegeld- und Piraterie-Risikomanagement. Dies gilt auch für Hinrik Wauer (35), dem zum 1. Juni Prokura erteilt wird.

Der Wechsel in der operativen Führung sei in Zusammenarbeit aller Beteiligten systematisch vorbereitet worden, wird berichtet. „Wir sind dem Firmengründer Peter Bensmann sehr dankbar für den erfolgreichen Auf- und Ausbau der Hansekuranz und freuen uns, dass er die Gesellschaft weiter beratend begleitet“, wird John Wilkinson, CEO Munich Re Specialty Group, zitiert.