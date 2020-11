Finum Finanzhaus: Gillen verlässt das Unternehmen

3.11.2020

Nach sieben Jahren Führungstätigkeit verlässt der Vertriebsvorstand Claus Gillen zum Jahresende die Finum.Finanzhaus AG, Tochter der börsennotierten JDC Group AG. Der Beweggrund sei, „eine neue Herausforderung außerhalb der JDC Group anzunehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

WERBUNG

Gillen studierte Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaften in Deutschland und in den USA, wo er für McKinsey & Company und Hewlett Packard arbeitete. Hierzulande war er in diversen Führungspositionen in der Finanzdienstleistungs-Branche tätig, etwa bis Ende 2007 bei der MLP SE und von 2008 bis 2013 bei der Formaxx AG (VersicherungsJournal 4.4.2008).

Er übergibt das Vertriebsressort innerhalb des Leitungsgremiums an Sabine Schmitz ab, die dazu bereits Anfang des Jahres ihre übrigen Vorstandsmandate in der JDC Group niedergelegt hat. Die studierte Mathematikerin und ausgebildete Versicherungskauffrau begleitete bereits als geschäftsführende Gesellschafterin einer Management-Beratungsfirma die Gründung von Finum Finanzhaus. Berufliche Stationen waren zudem als Vorstand der Maklerpoolgesellschaft Jung, DMS & Cie. AG und der konzerneigenen IT-Gesellschaft AITS.

Claus Gillen und Sabine Schmitz (Bild: Finum Finanzhaus)

Zusätzliche Aufgaben übernimmt auch der Vorstandsvorsitzende Dr. Sebastian Grabmaier, der gleichzeitig CEO der JDC-Gruppe ist. „Claus wird uns stets ein guter Berater und Freund bleiben. Umso mehr ist es für uns selbstverständlich, dass wir seinen Wunsch akzeptieren, sich noch einmal einer neuen, großen Lebensaufgabe widmen zu wollen“, sagt er zum Vorstandswechsel.