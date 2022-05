Finlex kauft Cyber-Versicherungsmakler

12.5.2022

Die Finlex GmbH übernimmt den auf Cyber-Versicherungen spezialisierten Versicherungsmakler Erichsen GmbH. Die beiden Gründer und Geschäftsführer Sabine Pawig-Sander und Dr. Sven Erichsen werden als Berater (Non-Executive Directors) an Bord bleiben. Die Marke Erichsen soll bestehen bleiben und weiter für die individuelle Beratung der Makler und Vermittler genutzt werden.

WERBUNG

Mit der Akquisition will der Frankfurter Plattformbetreiber für Financial-Lines „Europas größtes Cyber Ökosystem“ aufbauen, heißt es in einer Mitteilung. Gemeinsam erreichten die beiden Unternehmen in dieser Sparte „einen Marktanteil von deutlich über zehn Prozent in Deutschland“. Zum Kaufpreis äußerten sich die Geschäftspartner nicht.

Sabine Pawig-Sander, Sebastian Klapper, Sven Erichsen, Christian Reddig, Tomasz Kosecki (Bild: Finlex)

Finlex arbeitet nach eigenen Angaben mit 230 Industrie-Versicherungsmaklern und 20 Produktgebern zusammen. 2021 stieg das Prämienvolumen auf 60 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter. Anfang des Jahres expandierte Finlex nach Österreich und verpflichtete für die Niederlassung in Wien Dr. Peter Loisel (VersicherungsJournal 1.2.2022).

Das Unternehmen ging 2015 an den Start (11.8.2015) und schaltete die erste Version seiner Ausschreibungs-Plattform für Financial-Lines ein Jahr später scharf (20.7.2016). Die neue Version der Cyberplattform, „Smart Cyber“, ist für Makler und Gewerbekunden seit vergangenem Herbst verfügbar (4.10.2021).