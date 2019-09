Finleap und Signal Iduna testen neues Portal

27.9.2019

Die Signal Iduna Versicherungen und die Finleap GmbH bringen zusammen eine neue Plattform an den Start. Das berichtete der Branchendienst „Versicherungsmonitor“ zuerst und der Versicherer bestätigte die Nachricht auf Nachfrage. Das Projekt befinde sich noch in der Testphase, so die Versicherungsgruppe. Zu konkreten Zielen wollte sie noch nichts sagen.

Dem Vernehmen nach soll das neue Online-Angebot kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wie auch Handwerksbetriebe adressieren und Services für Buchführung, Inkasso und Webauftritt offerieren. Der Vertrieb von Versicherungsprodukten wird eine Rolle spielen, aber nicht im Mittelpunkt stehen.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Versicherer und dem jungen Unternehmen überrascht nicht: Die Signal Iduna gehört zu den Geldgebern von Finleap. Weitere Investoren des Fintechs sind unter anderem die Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., die niederländische NIBC Bank und die Hannover Rück SE (VersicherungsJournal 27.8.2019).