Finanzwende lässt bei MLP nicht locker

Die Bürgerbewegung Finanzwende e.V. kritisiert auf ihrer Webseite erneut das Vorgehen der MLP Finanzberatung SE. Der Vorwurf: Die Goethe-Universität Frankfurt am Main sei mit dem „Finanzvertrieb eine gefährliche Kooperation eingegangen“. Allein im aktuellen Wintersemester 2020/21 biete die Hochschule den Studierenden mindestens zehn MLP-Kurse an.

„Wir kooperieren seit vielen Jahren mit dem Career-Service der Uni Frankfurt […]. Bei den genannten MLP-Workshops in Frankfurt handelt es sich aktuell um Steuertipps für Studierende oder Excel-Schulungen; die Inhalte berühren also in keiner Weise Lehrinhalte oder gar die Unabhängigkeit der Lehre“, erklärt MLP auf Nachfrage.

Vielmehr decke das Unternehmen mit den Workshops einen außeruniversitären Wissensbedarf der Studierenden. Dabei werde von Anfang an deutlich, dass es ein Angebot von MLP sei und welche legitimen geschäftlichen Ziele der Vertrieb verfolge. Erst kürzlich hatten die Verbraucherschützer gemeldet, dass der Finanzvertrieb seine aktuellen Kurse speziell kennzeichne (VersicherungsJournal 13.10.2020).

Finanzwende hatte die „verdeckte“ Kundenakquise an Hochschulen ohne entsprechende Ansage mehrfach als „intransparent“ kritisiert (9.4.2020, 7.4.2020). „Unis sollten nicht das Wohnzimmer von MLP sein“, wie Britta Langenberg von der Bürgerbewegung im Interview klarstellte (9.4.2020). Auch typische Beamtenversicherer wie die Debeka Gruppe oder die Huk-Coburg Versicherungsgruppe sind an den Hochschulen aktiv.