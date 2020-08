Finanzvertriebe: Mehr Vermittler, mehr Umsatz

14.8.2020 – Nach einem deutlich gestiegenen Halbjahresgewinn ist die OVB für das Gesamtjahr „verhalten“. MLP-Chef Dr. Uwe Schroeder-Wildberg hält hingegen an den Zielen für 2020 fest – auch wenn es coronabedingt in der Altersvorsorge schlecht läuft. Die deutschen Töchter machen der Swiss Life endlich (Wachstums-) Freude.

Mit einem Umsatzplus von 2,9 Prozent auf 130,7 Millionen Euro hat die OVB Holding AG im ersten Halbjahr 2020 operativ mit 7,5 Millionen Euro 30,6 Prozent mehr verdient. Trotz dieses Gewinnsprungs gibt sich der Vorstand für die weitere Geschäftsentwicklung verhalten. Er rechnet für 2020 mit insgesamt leicht sinkenden Erträgen aus Vermittlungen und einem operativen Ergebnis zwischen 12,5 und 13,0 Millionen Euro.

OVB: Kurzfristige Ersparnis

„Zusammen mit einer Verringerung der kurzfristig anpassbaren Ausgaben führte die positive Umsatzentwicklung zu einem starken Anstieg des operativen Ergebnisses“, kommentiert Finanzvorstand Oskar Heitz das ungewöhnliche Plus in einer Pressemitteilung.

Im Zwischenbericht per Ende 30. Juni zeigt sich, dass die Verbesserung aus einem Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 12,6 Prozent auf 18,4 (21) Millionen Euro stammt. Sprich: Im zweiten Quartal wurden pandemiebedingt Veranstaltungen, Seminare und Geschäftsreisen gestrichen.

Die Zahl der hauptberuflichen Finanzvermittler stieg konzernweit um 2,4 Prozent auf 5.072. Auch bei der OVB wurde die Pandemie für die mehr Digitalisierung genutzt. „Europaweit nutzen unsere Finanzvermittlerinnen und Finanzvermittler die zur Verfügung gestellten Online-Tools zur Unterstützung der persönlichen Beratung sehr intensiv“, wird Vorstand Thomas Hücker in der Pressemitteilung zitiert.

Wie es hierzulande lief

In Deutschland nahmen die Erträge aus Vermittlungen um 0,9 Prozent auf 30,4 Millionen Euro zu. Die Zahl der aktiv betreuten Kunden belief sich zum 30. Juni 2020 auf 611.524 (614.423) Kunden. In Deutschland verminderte sich die Zahl der Vermittler um 5,3 Prozent auf 1.224 Personen.

Den größten Anteil am Neugeschäft hierzulande hatten mit 29,0 (24,2) Prozent fondsgebundene Vorsorgeprodukte. Der Produktbereich Bausparen/ Finanzierungen machte nur noch 18,1 (220,8) Prozent aus. Sach-, Unfall- und Rechtsschutz-Versicherungen trugen unverändert 14,7 Prozent zum Neugeschäft bei.

MLP: Altersvorsorge leidet

Getragen von Zuwächsen in der Immobilienvermittlung (plus 99 Prozent), im Vermögensmanagement (plus 15 Prozent) und in der Sachversicherung (plus acht Prozent) ist die MLP-Gruppe im ersten Halbjahr 2020 um neun Prozent auf 359,0 Millionen Euro Gesamterlös gewachsen.

Mit Ausnahme der Altersvorsorge sind laut Unternehmensangaben alle Bereiche im Halbjahr gestiegen. Dagegen sanken die Erlöse in der Altersvorsorge auf 78,9 (84,0) Millionen Euro, was mit den Folgen der Corona-Pandemie begründet wird. Dies habe besonders die betriebliche Altersversorgung getroffen, da Unternehmen Entscheidungen für neue Vorsorgekonzepte derzeit nur in sehr wenigen Fällen träfen.

Auch sei die Neukundengewinnung aufgrund der Pandemie im zweiten Quartal rückläufig gewesen, was sich im weiteren Jahresverlauf negativ auf die Umsätze in der privaten Altersvorsorge auswirke.

Erstmals wieder mehr als 2.000 Vermittler

Die Zahl der Vermittler stieg zur Jahresmitte auf 2.014 (1.913) und habe damit erstmals seit 13 Jahren wieder über der Marke von 2.000 gelegen, so eine Pressemitteilung. Zum Stichtag wurden 552.400 (31. März 2020: 550.200) betreut.

Nachdem die Neukundengewinnung im ersten Quartal mit 4.500 noch über dem Vorjahr lag, hätten sich im zweiten Quartal verstärkt die Auswirkungen der Pandemie gezeigt. Zudem werden 21.900 (31. März 2020: 21.600) Firmen- und institutionelle Kunden betreut.

Das Ebit des ersten Halbjahrs – Gewinn vor Zinsen und Steuern – wird mit 18,8 (12,2) Millionen Euro angegeben. Zum Plus beigetragen, hat neben der operativen Entwicklung auch Umsatzsteuer-Erstattungen für zurückliegende Jahre mit 3,4 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2020 geht der Vorstand davon aus, das obere Ende der im April prognostizierten Ebit-Spanne von 34 bis 42 Millionen Euro zu erreichen. „MLP kommt derzeit sehr gut durch die Corona-Zeit. Wir werden auch im zweiten Halbjahr die Möglichkeiten entschlossen nutzen, die uns der Markt bietet. Gleichzeitig legen wir die Grundlage, um unsere mittelfristige Planung zu erreichen“, wird Finanzvorstand Reinhard Loose in einer Pressemitteilung zitiert.

Swiss Life: Deutschland gegen den Konzerntrend

In Deutschland verbuchten die Gesellschaften der Swiss-Life-Gruppe mit 629 Millionen Franken (umgerechnet ungefähr 584 Millionen Euro) vier Prozent mehr Prämie. In der Telefonkonferenz zum Halbjahresergebnis am Donnerstag nannte Konzernchef Patrick Frost als Gründe für das Plus die um acht Prozent auf 4.317 gestiegene Zahl der Vermittler sowie einer höheren Produktivität.

Das Fee-Ergebnis in Deutschland – also die Provisionseinnahmen – seien um elf Prozent auf 44 Millionen Franken gestiegen, das Spartenergebnis um immerhin neun Prozent auf 92 Millionen Franken.

Zur deutschen Gruppe gehören neben dem eigentlichen Versicherungsgeschäft die Finanzdienstleister Swiss Life, Swiss Life Select Deutschland GmbH, Tecis Finanzdienstleistungen AG, Horbach Wirtschaftsberatung GmbH und Deutsche Proventus AG.

Die gesamte Swiss-Life-Gruppe verbuchte bis Ende Juni mit 11,6 Milliarden Euro Franken 16 Prozent weniger Prämie. Der Rückgang sei aber eine Normalisierung des Geschäftes, das im Vorjahr von einem Sondereffekt beim Einmalbeitrag profitiert hatte.