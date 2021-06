Finanzchef24 bringt eigene Produkte für besondere Zielgruppen

18.6.2021 – Der digitale Vermittler für kleinere Firmenkunden macht sich auf zu neuen Ufern und entwickelt selbst Policen. Dabei sollen die Offerten von Finanzchef24 den speziellen Bedarf bestimmter Zielgruppen treffen. Den Anfang macht eine Betriebshaftpflicht für Onlinehändler. Als Risikoträger fungiert Markel.

Die Finanzchef24 GmbH tritt ab sofort als Assekuradeur im Markt an. Die neue Produktlinie wird der digitale Versicherungsmakler für Gewerbeversicherungen unter dem Namen „Senzara“ vermitteln. Als erstes Angebot geht eine Betriebshaftpflicht für kleinere Onlinehändler an den Start, die ab sofort zur Verfügung steht.

Als Risikoträger wirkt die Markel Insurance SE bei der Offerte mit. Erst im Mai stieg der Versicherer über seine Corporate-Venture-Capital-Gesellschaft bei dem Münchener Vermittler ein (VersicherungsJournal Medienspiegel 20.5.2021).

Police für kleinere Onlinehändler macht den Anfang

Die Police für kleinere Onlinehändler schließt laut Finanzchef24 beitragsfrei Importe aus Nicht-EU-Ländern ein. Der Tarif soll somit eine Absicherungslücke schließen.

Die Kosten seien abhängig vom Umsatz des jeweiligen Kunden. „Der Einstiegspreis beginnt bei 170 Euro im Jahr“, sagt Tobias Wenhart, seit 2020 Co-CEO neben Benjamin Papo bei dem Insurtech (3.2.2020), auf Nachfrage.

An der Erweiterung des Produktangebots wird gearbeitet

Tobias Wenhart (Bild: Finanzchef24)

Auf das Angebot sollen weitere Produkte folgen, allerdings mit verschiedenen Risikoträgern im Rücken. „Grundsätzlich haben wir für diese Eigenentwicklungen mit über 40 Versicherungspartnern eine breite Basis an potenziellen Kooperationspartnern“, so Wenhart.

Konkrete Aussagen, welche Offerten als nächstes kommen, will der Geschäftsführer noch nicht machen.

Er berichtet nur so viel: „Wir arbeiten aktuell mit mehreren Partnern an der Erweiterung unseres Produktangebots. Zudem sehen wir großes Potenzial darin, unterschiedliche Versicherungen in einem maßgeschneiderten Produkt für bestimmte Zielgruppen zu bündeln“.

Aktuell 45.000 aktive Kunde

Finanzchef24 versichert online Kleinunternehmer und Selbstständige. Auf der eigenen IT-Plattform erfolgt laut dem Versicherungsmakler ein digitales Underwriting der Tarife von über 40 Versicherern in verschiedenen Sparten für über 1.500 Betriebsarten.

Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen aktuell 45.000 aktive Kunden. Seit Ende 2018 bietet die Firma Gewerbekunden auch Multiline-Produkte an (17.10.2018).