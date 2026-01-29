Ex-Staatssekretär Toncar geht zur DVAG

9.3.2026

Dr. Florian Tonkar (46) wird am 1. Juni bei der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) in der Unternehmensführung den „Bereichsvorstand Markt und Regulierung“ übernehmen. Das berichtet Focus+. Der FDP-Politiker habe dies der Redaktion bestätigt. Gleiches meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die DVAG hat die Personalie bislang nicht verkündet.

Florian Toncar (Bild: FDP)

Der Rechtsanwalt gehörte von 2005 bis 2013 und von 2017 bis März 2025 dem Deutschen Bundestag an. Von 2017 bis Ende 2021 war er Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion und von Dezember 2021 bis November 2024 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, damals geführt von Christian Lindner.

Die DVAG heuert schon seit vielen Jahren ehemalige Politiker an. So ist der Abgeordneten im Europaparlament Markus Ferber (CSU) im Beirat des Unternehmens (VersicherungsJournal 10.7.2024).

Weitere Mitglieder in dem Gremium sind laut Focus Ex-Finanzminister Theodor Waigel (CSU), der hessische Ex-Minister Udo Corts (CDU) und Frankfurts langjährige Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU).

„Helmut Kohls ehemaliger Chef des Kanzleramts, Friedrich Bohl, war nach dem Abschied aus der Politik zwei Jahrzehnte lang als Vorstand und Aufsichtsrat eine prägende Figur des Finanzkonzerns“, schreibt der Focus zur Personalpolitik des Finanzvertriebs.