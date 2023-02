Europ Assistance verteilt Aufgaben in der Geschäftsleitung um

3.2.2023

Der bisherige Chief Information and Transformation Officer, Ruben Schäfer, übernahm zum 1. Februar zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben die Stelle des Chief Operation Officer bei der Europ Assistance Services GmbH. Er ist damit Chief Operation and Transformation Officer. Damit folgte er auf Oliver Bolwerk, der 2011 zum Geschäftsführer berufen wurde und nun das an die Generali-Gruppe angeschlossene Unternehmen verlässt (VersicherungsJournal 2.2.2011).

Schäfer ist Teil der Geschäftsleitung. Der 33-Jährige ist studierter Wirtschaftsingenieur mit Bachelor- und Master-Abschluss und hat Erfahrungen bei McKinsey & Company, Inc. gesammelt. Seit Juni 2017 ist Schäfer bereits bei Europ Assistance, seit 2020 sitzt er in der Position des Chief Information and Transformation Officer.

Ruben Schäfer (Bild: Europ Assistance)

Schäfers maßgebliche Aufgabe wird unter anderem die Steuerung und Weiterentwicklung operativer Prozesse sein sowie die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit und Steuerung externer Kosten. In den Bereich Transformation und Information fallen unter anderem die Digitalisierung, IT-Sicherheit und datenbasierte Insights.

Schäfer wird in der Geschäftsleitung neben Vincenzo Reine (CEO), Dr. Tilo Finck (CFInsO), Tim Schmidt (CCO) und Wilma van Dijk (CHRO) sitzen.