Europ Assistance mit neuem Vertriebschef

20.11.2018

Die Europ Assistance Versicherungs-AG hat mit Tim Schmidt (33) bereits seit Anfang November einen neuen Chief Sales Officer (CSO). Dies teilte die Generali-Tochter am Dienstag mit etwa dreiwöchiger Verspätung mit.

WERBUNG

Der Betriebswirt und Wirtschaftspsychologe übernimmt in seiner neuen Position in der Geschäftsleitung der Europ Assistance Deutschland die Führung über die Bereiche Mobilität, Reise, Haus und Familie und Gesundheit. Er soll die Segmente in ihren vertrieblichen Aktivitäten ausbauen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Tim Schmidt (Bild: Europ Assistance)

Schmidt begann seine berufliche Laufbahn in der Assekuranz beim AWD (heute Swiss Life Select Deutschland GmbH), bei dem er als Versicherungsfachmann und Teamleiter tätig war. Weitere Karrierestationen waren die Roland Assistance GmbH und die Axa Assistance Deutschland GmbH. Bei Letzterer war er zuletzt als Vertriebsleiter und Prokurist in der Funktion „Head of Business Development und Partner Management“ tätig.