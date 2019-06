„Es gibt eine große Industrie rund um das Thema Bestandskauf“

Seit 2009 kauft die Lesitas GmbH Maklerbestände. In den vergangenen sechs Monaten investierte das Unternehmen nach eigenen Angaben insgesamt 3,4 Millionen Euro. Es übernahm Verträge der VFS Maklergruppe in Mönchengladbach und Bestände der insolventen Consensus Versicherungsmakler GmbH (VersicherungsJournal 18.2.2019). Weitere Akquisitionen sollen im zweiten Halbjahr 2019 folgen. Gesellschafter und Geschäftsführer der Lesitas-Gruppe, die aktuell elf Mitarbeiter beschäftigt, ist Harald Kalthoff. Zuvor war er Geschäftsführer der General Investment GmbH und Vertriebsleiter bei der Allianz Deutschland AG. Er verantwortete bei der Financescout24 AG die Vertriebsleitung des Direktverkaufs und bei der Dr. Klein AG die Leitung des Direktvertriebs privater Versicherungen. Lesitas mit Sitz in Lübeck ist außerdem an Standorten in Mönchengladbach und im niedersächsischen Visselhövede vertreten. Eine neue Niederlassung in Bayern ist in Vorbereitung.