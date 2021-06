Erste Vorständin bei den Arag Versicherungen

21.6.2021

Am 1. Juli steigt Dr. Shiva Meyer (38) als erste Frau in den Vorstand der Arag Krankenversicherungs-AG auf. Die Managerin tritt damit die Nachfolge von Dr. Werenfried Wendler (62) an. Er ist seit April 2020 Mitglied des Führungsgremiums der Arag SE und dort zuständig für Personal und Revision (VersicherungsJournal 14.5.2020).

Die neue Vorständin kam im Juli 2020 zu dem Düsseldorfer Unternehmen und startete als Hauptabteilungsleiterin „Human Resources Konzern“ bei der Arag SE. Seit Oktober des Vorjahres ist die Diplom-Psychologin und promovierte Wirtschafts-Wissenschaftlerin Generalbevollmächtigte des Krankenversicherers.

Shiva Meyer (Bild: Andreas Teichmann)

Zuvor arbeitete die Managerin als Senior-Vice-President, zuständig für „Human Resources“, für den Energieversorger Uniper SE. Neben ihrer Position in der Chefetage des Krankenversicherers wird Meyer ihre Aufgaben bei der Konzernmutter weiter ausüben, so das Unternehmen. Sie ist die erste Frau, die es in die Chefetage des Arag-Konzerns schaffte.

Das Vorstandsmandat von Wendler bei dem Krankenversicherer läuft am 30. Juni aus. Hier verantwortete er seit 2008 das Ressort „Personal- und Sozialwesen“ (4.1.2016, 16.7.2008). Er bleibt aber Mitglied des Führungsteams bei der Arag SE.