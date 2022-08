Erneute Umfirmierung von Astrea zu CCN

22.8.2022

Nach der Übernahme durch die niederländischen Claims Corporation Network B.V. (CCN) im März (VersicherungsJournal 7.3.2022), wird die Astrea AG (vorher April Deutschland AG) erneut umfirmieren. Der Versicherungs-Vermittler und Versicherungs-Dienstleister wird in Deutschland künftig als CCN Insurance Services AG antreten, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Der Akquisition und Integration folgten auch Veränderungen im Management. Als Deutschlandchef fungiert künftig Konzernchef Cees Werff. Roland Ernst, ehemaliger Vorstand der April Deutschland (25.10.2021), übernimmt beim Dienstleiter in München die Position als Director-Operations und führt den Bereich IT & Business-Development. Ernst soll als „Schlüsselfigur aller Aktivitäten am deutschen Markt“ tätig werden.

Roland Ernst (Bild: April Deutschland)

Für die erneute Umfirmierung innerhalb eines Jahres nennen die Niederländer ihre Gründe. „Als Ergebnis unserer jährlichen Strategieplanung haben wir entschieden die größere Reichweite von CCN als einheitliche europäische Marke zu nutzen und sind nun stolz darauf, CCN Insurance Services zu präsentieren“, lässt sich Werff zu dem Namenswechsel zitieren.

Das Unternehmen versteht sich als Akteur im Bereich grenzüberschreitender Kfz-Schadens- und Bergungsdienste in Mittel- und Nordeuropa. Mit der deutschen Niederlassung als Mehrfachagent verfolge die Gruppe ihre Ziele als Anbieter spezieller Nischenprodukte in der Versicherungsbranche.

Cornelia Hefer