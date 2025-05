Erneut Millionen-Abschreibung bei Versorgungswerk

27.5.2025 – Das Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen muss laut einem Handelsblatt-Bericht insgesamt 300 Millionen Euro abschreiben. Erneut sorgten Immobilien-Investments für den hohen Betrag.

Das Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen (LÄKH) musste im Jahr 2023 insgesamt knapp 300 Millionen Euro aufgrund gescheiterter Immobilieninvestments abschreiben. Das berichtet die Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH und beruft sich auf den nichtöffentlichen Geschäftsbericht der Einrichtung.

Weil die Verluste durch andere Kapitalerträge und Rücklagen teilweise ausgeglichen werden konnten, habe der Jahresfehlbetrag bei lediglich 47,5 Millionen Euro gelegen.

Mezzanine-Finanzierungen über Luxemburg

Ein Teil der Verluste soll laut Bericht aus Mezzanine-Finanzierungen stammen, einer Mischform aus Eigen- und Fremdkapital. Das geliehene Geld wird von den Unternehmen wie Eigenkapital eingesetzt, ohne dass die Geldgeber Stimm- oder Mitspracherechte erhalten. Im Insolvenzfall werden sie nachrangig behandelt, was ein erhöhtes Ausfallrisiko bedeutet.

Für derartige Immobilienprojekte hat das Versorgungswerk 2020 mit der in Luxemburg ansässigen Collect S.à r.l. eine eigene Verbriefungsgesellschaft gegründet, wie aus Berichten des Handelsblatts hervorgeht. Diese Gesellschaft habe die Mezzanine-Finanzierungen verbrieft und als Anleihe herausgegeben.

Den Recherchen zufolge flossen die Gelder dabei auch in mittlerweile insolvente Projektentwickler wie die Gerch Group oder die Development Partner GmbH, unter anderem in das Büroprojekt „The Oval“ in Düsseldorf sowie in das ehemalige Polizeipräsidium in Frankfurt am Main.

Bei dem Frankfurter Projekt sollte auf einem rund 15.000 m² großen Areal an der Friedrich-Ebert-Anlage/Mainzer Landstraße ein gemischt genutztes Quartier mit Büroflächen, 450 Wohnungen, einem Hotel, Einzelhandel, Gastronomie sowie einer Kindertagesstätte und einer Turnhalle für die benachbarte Falkschule entstehen. Aufgrund der Insolvenz der Gerch Group ist das Projekt aktuell jedoch in der Schwebe.

Krise bei Gewerbeimmobilien

Die deutsche Bauwirtschaft geriet 2022 in eine Krise, weil Baukosten und Zinsen infolge des Ukrainekriegs stark anstiegen, wodurch viele Projekte unrentabel wurden. Bereits zuvor hatte die Coronakrise zu einer rückläufigen Nachfrage nach Büroflächen geführt.

Nach einer Auswertung der Unternehmensberatung Falkensteg Holding GmbH & Co. KG verzeichnete die deutsche Baubranche in den ersten drei Quartalen 2024 70 Prozent mehr Großinsolvenzen als im Vorjahreszeitraum.

Aktuell zeigt sich jedoch eine Erholung des Marktes: Erstmals seit Mitte 2022 verzeichnet der VDP-Immobilienpreisindex im 4. Quartal 2024 ein Wachstum von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (VersicherungsJournal 13.2.2025).

Das Versorgungswerk habe die Recherchen zu Collect nicht bestätigen wollen und sich auf Geschäftsgeheimnisse berufen, berichtet das Handelsblatt. Allerdings habe die Einrichtung bestätigt, dass es auch für das Geschäftsjahr 2024 zu Abschreibungen komme, die aber deutlich niedriger ausfallen sollen. Für die Immobilientochter seien keine neuen Verträge abgeschlossen und Gelder teilweise umgeschichtet wurden, um das Risiko für Ausfälle zu minimieren.

Weniger strenge Regeln als für deutsche Lebensversicherer

Für die berufsständischen Versorgungswerke als Körperschaften des öffentlichen Rechts gelten weniger strenge Berichts- und Aufsichtspflichten als für die deutschen Lebensversicherer (19.3.2025).

Beaufsichtigt werden sie von den Bundesländern. Bundesweit einheitliche Regelungen zur Geldanlage existieren nicht. Stattdessen bestimmen die jeweiligen Satzungen und Weisungen der Landesbehörden, welche Anlagevorschriften gelten.

Lebensversicherer müssen jährlich einen sogenannten Solvabilitäts- und Finanzbericht (SFB) auf ihrer Webseite veröffentlichen. Für Versorgungswerke besteht diese Pflicht nicht. Einblicke in die finanzielle Lage geben nur die jährlich vorgelegten Geschäftsberichte. Manche Einrichtungen schreiben jedoch in ihren Satzungen fest, dass diese Berichte nicht öffentlich zugänglich sind.

Kein existenzbedrohendes Risiko

Ein existenzbedrohendes Risiko besteht derzeit für keines der deutschen Versorgungswerke. Sie können auf Abschreibungen reagieren, zum Beispiel mit höheren Beiträgen oder einer Korrektur des Rechnungszinses. Das kann jedoch zulasten der Versicherten gehen: Eine Senkung des Rechnungszinses lässt die zukünftigen Rentenansprüche weniger stark steigen oder sogar sinken.

Zuvor sorgten bereits das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin (VZB), das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein (VZK SH), das Apotheker-Versorgungswerk Schleswig-Holstein sowie das Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen (AVW) mit Abschreibungen für Schlagzeilen.