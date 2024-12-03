Ergo Vorsorge Leben bekommt neuen Vorstandschef

28.10.2025

Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG bekommt einen neuen Vorstandschef. Dr. Oliver Horn wird zum 1. Januar 2026 Vorstandsvorsitzender des Lebensversicherers, wie ein Ergo-Sprecher dem VersicherungsJournal bestätigte. Zuerst hatte die Frommes Versicherungsmonitor GmbH über die Personalie berichtet und sich dabei auf eine interne Mitteilung des Unternehmens berufen.

Oliver Horn (Bild: Judith Wagner)

Horn folgt auf Dr. Dr. Michael Fauser, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt. Der 61-Jährige stand der Ergo Vorsorge Leben seit 2016 vor (VersicherungsJournal 12.1.2016).

Warum Fauser ausscheidet, wollte die Ergo nicht kommentieren. Laut Versicherungsmonitor soll die Trennung einvernehmlich erfolgt sein. Ergo-Deutschlandchef Oliver Wilmes habe sich im internen Schreiben dankbar für Fausers Arbeit gezeigt und seine Erfolge gewürdigt.

Mit seiner neuen Aufgabe wird Horn zugleich Mitglied im Vorstand der Ergo Deutschland AG. Im Vorstand der Ergo Vorsorge Leben ist er bereits vertreten – dort verantwortet er die Bereiche Mathematik, IT und Maklervertrieb.

Der 47-jährige Versicherungsmathematiker ist seit 2017 für die Ergo tätig. Zuvor war er unter anderem bei der Stuttgarter Lebensversicherung AG und bei Gesellschaften der Continentale-Gruppe beschäftigt.