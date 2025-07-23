Ergo trauert um Dr. Edgar Jannott

12.12.2025

Dr. Edgar Jannott ist am 4. Dezember im Alter von 91 Jahren verstorben, berichtet die Ergo Group AG. Der promovierte Jurist war 1998 der erste Vorstandsvorsitzende der damals neu gegründeten Versicherungsgruppe und wechselte zwei Jahre später in den Aufsichtsrat.

„Auch danach blieb er dem Unternehmen eng und freundschaftlich verbunden und nahm großen Anteil an seiner Weiterentwicklung“, heißt es von der Ergo. So war Jannott unter anderem Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Ergo Versicherung AG.

Jannott begann seine Karriere 1964 bei den damaligen Victoria Versicherungen. Sieben Jahre später wurde er dort zuerst Vertriebsvorstand und im Jahr 1983 Vorstandsvorsitzender mehrerer Tochtergesellschaften.

Edgar Jannott (Bild: Ergo)

„Die Gründung der Ergo Versicherungsgruppe als Zusammenführung der Versicherungsunternehmen D.A.S., DKV Deutsche Krankenversicherung AG , Hamburg-Mannheimer und Victoria im Jahr 1997 ist untrennbar mit seinem Namen verbunden“, kommentiert sein ehemaliger Arbeitgeber.

Zwischen 1994 und 1997 war Jannott zudem Mitglied im Aufsichtsrat der Muttergesellschaft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Munich Re. Außerdem war er unter anderem Vorsitzender des Vorstands des Verbandes der Lebensversicherungsunternehmen, stellvertretender Vorsitzender des Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und Präsidiumsmitglied des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).