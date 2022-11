Ergo stabilisiert erneut den Munich Re-Konzern

9.11.2022 – Insbesondere Hurrikan „Ian“ und die Zinsentwicklung haben im dritten Quartal 2022 dem Munich-Re-Konzern vor allem in der Rückversicherung erneut heftig zugesetzt. Zugleich erwies sich die Erstversicherungs-Tochter Ergo wiederum als stabilisierender Faktor. Zudem lassen diverse positive Sondereffekte den Konzern gleichwohl zuversichtlich auf das voraussichtliche Ergebnis im Gesamtjahr blicken.

WERBUNG

Im Vergleich der dritten Quartale 2022 und 2021 (VersicherungsJournal 10.11.2021) hat sich das Konzernergebnis bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) von 366 Millionen auf 527 Millionen Euro verbessert. Im Neun-Monats-Vergleich ging es dagegen von 2,1 Milliarden auf 1,9 Milliarden Euro zurück.

Christoph Jurecka (Archivbild: Müller)

Für diese Ergebnisse zeichnen, wie auch schon zur Jahresmitte berichtet (10.8.2022), weiterhin höchst unterschiedliche Entwicklungen verantwortlich. So musste Finanzchef Dr. Christoph Jurecka als Folge der Zinsentwicklung und des daraus resultierenden Wertberichtigungs-Bedarfs jetzt erneut über einen drastischen Rückgang beim Kapitalanlage-Ergebnis im Konzern berichten.

Eigenkapital leidet unter der Zinsentwicklung

Es sank im Quartalsvergleich von 2,1 Milliarden auf 904 Millionen Euro und per 30. September von 5,7 Milliarden auf 2,9 Milliarden Euro. Das Eigenkapital wurde durch die Zinsentwicklung aufgrund der IFRS-Rechnungslegungs-Vorschriften laut Jurecka ebenfalls weiter negativ beeinflusst, zumal Währungsgewinne in Höhe von über 800 Millionen Euro danach nicht berücksichtigt werden dürfen.

Das Eigenkapital nahm im Vergleich zum Jahresbeginn daher von 30,9 Milliarden auf 21,4 Milliarden Euro per Ende September ab. Die Solvenzquote liege mit 254 Prozent jedoch weiterhin weit über dem eigentlichen Bedarf, betonte Jurecka.

Dagegen verbesserte sich das technische Ergebnis im Konzern gegenüber dem dritten Quartal 2021 von einem Verlust in Höhe von 475 Millionen Euro in einen Überschuss von 121 Millionen Euro. Im Neun-Monatsvergleich stieg es von 1,1 Milliarden auf 2,6 Milliarden Euro.

WERBUNG

Beitragseinnahmen legen in „nicht alltäglichem“ Umfang zu

Auch hier hatte die Munich Re sehr gegensätzlich Entwicklungen zu verzeichnen. So verursachte Hurrikan „Ian“ in der Schaden-Rückversicherung mit einem Schadenaufwand von 1,6 Milliarden Euro einen Anstieg der Schaden-Kosten-Quote von 89,7 Prozent im zweiten Quartal 2022 auf 108,2 Prozent im dritten Quartal.

Zugleich entstanden bis Ende September Belastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine in Höhe von 260 Millionen Euro. Außerdem verwandelten Derivateverluste und Abschreibungen auf Aktien das Kapitalanlage-Ergebnis dieses Geschäftsbereichs im Quartalsvergleich von einem Plus in Höhe von 865 Millionen Euro in ein Minus von 143 Millionen Euro.

Andererseits erzielte die Schaden-/Unfall-Rückversicherung einen, wie Jurecka formulierte, „nicht gerade alltäglichen“ Zuwachs bei den Beitragseinnahmen von 22,1 Prozent auf 26,2 Milliarden Euro im Neun-Monatsvergleich. Auch konnten deutlich positive Währungseffekte erzielt und besser Preise durchgesetzt werden.

Schaden/Unfall und Leben/Gesundheit entwickeln sich unterschiedlich

Im Bereich Rückversicherung Leben/Gesundheit nahmen die gebuchten Bruttobeiträge im Neun-Monatsvergleich von 9,4 Milliarden auf 10,1 Milliarden Euro zu. Das technische Ergebnis verbesserte sich von einem Minus in Höhe von 41 Millionen Euro auf ein Plus von 328 Millionen Euro.

Dazu trug ein Rückgang der Covid-19-bedingten Belastungen auf 35 Millionen Euro im dritten Quartal 2022 bei. Per Ende September lag der Aufwand bei 323 Millionen Euro.

Insgesamt war der Schadenverlauf ebenfalls günstiger und es gab auch hier positive Währungseffekte. Dennoch konnte der Rückversicherungs-Bereich im dritten Quartal nur noch 81 Millionen Euro zum Konzernergebnis beitragen – nach 232 Millionen Euro vor Jahresfrist.

Ergo liefert unverändert positive Ergebnisse

Deutlich bessere Ergebnisse konnte Jurecka erneut von der Erstversicherungs-Tochter, der Ergo-Gruppe, vermelden. Bei ihr stieg der Gewinn im Quartalsvergleich von 134 Millionen auf 446 Millionen Euro und im Neun-Monatsvergleich von 467 Millionen auf 702 Millionen Euro.

Die gebuchten Bruttobeiträge wuchsen bei Ergo Leben und Gesundheit Deutschland vor allem durch das Reisegeschäft im Neun-Monatsvergleich von 6,8 Milliarden auf 7,3 Milliarden Euro an. Bei Ergo Schaden/Unfall Deutschland nahmen sie von 3,2 Milliarden auf 3,4 Milliarden Euro zu.

Bei Ergo International blieben sie mit 3,9 Milliarden Euro nahezu unverändert. Hier machten sich der Run-down im belgischen Lebensversicherungs-Geschäft sowie der Verkauf einer spanischen Tochter bemerkbar.

Beim technischen Ergebnis konnte Ergo Leben/Gesundheit Deutschland im Quartalsvergleich eine Verbesserung von 96 auf 123 Millionen verzeichnen. Ergo Schaden/Unfall Deutschland – nach einem Rückgang Schaden-Kosten-Quote im Quartalsvergleich von 95,6 auf 87,2 Prozent – verbesserte sich von 35 auf 134 Millionen Euro und Ergo International von 76 auf 99 Millionen Euro.

Kapitalanlage-Ergebnisse schrumpfen überall

Rückgänge gab es überall bei den Kapitalanlage-Ergebnissen. Sie sanken bei Ergo Leben/Gesundheit Deutschland im Quartalsvergleich von 902 Millionen auf 874 Millionen Euro. Hier ist im dritten Quartal 2022 jedoch ein positiver Einmaleffekt in Höhe von rund 200 Millionen Euro enthalten.

Bei Ergo Schaden/Unfall Deutschland schrumpfte das Kapitalanlage-Ergebnis von 44 Millionen auf fünf Millionen Euro. Bei Ergo International ging es von 86 Millionen auf 21 Millionen Euro zurück.

Alles in allem habe die Ergo damit jedoch ein „wirklich ein sehr, sehr hohes Ergebnis“ erzielt und eine „beachtliche Basisprofitabilität“ erreicht, lobte Jurecka. Zugleich sieht er darin einen weiteren Beweis, dass der Ausgleich zwischen den Geschäftsfeldern im Munich-Re-Konzern funktioniert.

Auch deshalb sowie in der Erwartung, im vierten Quartal noch einige positive Sondereffekte erzielen zu können, werde bei der Munich Re derzeit keine Notwendigkeit gesehen, an der Zielvorgabe von 3,3 Milliarden Euro beim Konzernergebnis im Gesamtjahr etwas zu ändern. Allerdings sei die „Zielerreichung nicht einfacher geworden“, merkte er auch an.