Ergo setzt auf japanischen Zweirad-Hersteller als Kooperationspartner

5.5.2023 – Für die Zusammenarbeit zwischen der Ergo und dem Motorrad-Hersteller Yamaha wurde ein eigenes Web-Portal des Versicherers auf die Beine gestellt. Kunden wird beim Bike-Kauf direkt der Versicherer empfohlen und können so schnell zur individuellen Beratung mit dem lokalen Ergo-Vermittler kommen. Die Ergo sieht neben dem schnellen Kontakt auch eine rasche Abwicklung im Schadenfall gegeben.

Die Motorräder des japanischen Herstellers Yamaha Motor Europe N.V., Niederlassung Deutschland sind aus der Motorrad-Szene nicht wegzudenken. In einer Auswertung der Check24 GmbH von 2022 nimmt die Marke Platz zwei in der Beliebtheitsskala der Krad-Fahrer ein. Laut der Untersuchung des Vergleichsportals waren 12,6 Prozent aller bei ihnen versicherten Motorräder von Yamaha.

Jetzt hat sich die Ergo Versicherung AG den Motorrad-Hersteller zum exklusiven Kooperationspartner gemacht. 55 Yamaha-Partner arbeiten mit lokal ansässigen Ausschließlichkeits-Vertretern des Versicherers zusammen, geht es aus einer Unternehmensmeldung hervor.

Die Idee: Kunden, die sich bei Yamaha ein neues oder gebrauchtes Krad kaufen, können direkt vom Ergo-Vermittler versichert werden und dabei von der Kooperation partizipieren. „Während des Verkaufsprozesses bei Yamaha weist der Händler beziehungsweise deren Verkäufer auf die exklusive Kooperation mit Ergo hin“, erklärt ein Unternehmens-Sprecher. Bei Interesse wird der Kontakt hergestellt, so dass die Absicherung kurzfristig erfolgen kann.

Ergo schwört auf enge Zusammenarbeit und Kundenerlebnis

„Der Schwerpunkt der Kooperation liegt auf einer stark auf die Kundenbedürfnisse gerichteten Beratung und Betreuung durch die Ergo Vertriebspartner vor Ort“, heißt es seitens des Versicherers. Dadurch, dass der Vermittler – Zustimmung vorausgesetzt – bereits die beim Kauf des Motorrads die Kontaktinformationen des potenziellen Kunden bekommt, kann er dort gleich einhaken.

Die eingespielten Vertriebswege zwischen Ergo und Yamaha ermöglichten sowohl ein „besonderes Kundenerlebnis“ wie auch eine nahtlose, schnelle und professionelle Betreuung und Regulierung im Schadenfall, so der Sprecher.

Ein Rabatt für die Motorradfahrer ist nicht vorgesehen.

Baustein-Prinzip und Online-Auftritt für die Kooperation

Kunden könnten statt dem Gespräch mit dem Vermittler ihre Versicherung auch online abschließen. Dafür haben die Ergo und Yamaha eine eigens für die Kooperation geschaffene Kampagnenseite ins Leben gerufen.

Über diese könnten Kunden „ihre aktuellen Vertragsdaten einsehen und bearbeiten, Schadenfälle melden, Rechnungen einreichen sowie die eigenen Daten wie Anschrift und Bankverbindung ändern“, berichtet der Unternehmens-Sprecher weiter.

„Die Kampagnenseite „YOU Yamaha Motor Insurance powered by ERGO“ enthält grundsätzlich alle wichtigen Informationen und Kontaktadressen sowie einen eigenen Tarifrechner. So können sich alle Interessenten bereits im Vorhinein einen Überblick über die Kooperation und das Leistungsspektrum verschaffen“, heißt es seitens des Versicherers.

Daneben weist die Firma auf individuell wählbare Zusatzbausteine, wie „Kfz-Schutzbrief“, „Ersatzfahrzeug Plus“ und „Motorradbekleidung Plus“ zu ihren beiden Tarifen „Smart“ und „Best“ hin. Diese stehen allerdings auch Fahrern anderer Maschinen offen.

Attraktive Zielgruppe: Kradfahrer

Motorradfahrer sind eine wachsende Zielgruppe. Laut der Statista GmbH gab es 2022 über 18 Millionen Menschen mit Fahrerlaubnis für Motorräder. Im vergangenen Jahr wurden gut 223.000 Motorräder neu zugelassen und zum Beginn dieses Jahres waren insgesamt 4,91 Millionen Krafträder in Deutschland registriert.

Versicherte Motorräder haben sich in den vergangenen Jahren zudem als weniger schadenträchtig erwiesen, was den Schadenbedarf leicht senkte (VersicherungsJournal 25.1.2021, 16.3.2023). Das geht aus Daten des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hervor.