Ergo schult ihre Vermittler für die virtuelle Realität

16.2.2023 – Die Ergo verspricht sich von ihrem nächsten Schritt in Richtung Metaversum – gezielten VR-Schulungen von Vermittlern – sowohl die Ansprache von Nachwuchskunden als auch den Aufbau eines Marktes mit völlig neu zu versichernden, digitalen Risiken. Vorteile dieser digitalen Welt sind der Wegfall von zeitlichen und räumlichen sowie sprachlichen Grenzen.

Wenn sich frühere Generationen das Versicherungsgeschäft der Zukunft vorgestellt haben, dann vielleicht so, dass man mit dem schwebenden Wagen zum Vermittler seines Vertrauens fliegt. Dass sich aber zwei reale Personen als Avatare in einem digitalen Raum, den sie Metaversum nennen, zum Abschluss eines Versicherungsvertrags treffen, überstieg vermutlich die kühnsten Fantasien.

Was damals undenkbar sein mochte, ist für die Ergo Versicherungen mittlerweile Realität geworden. Seit 2020 bietet der Versicherer seinen Vermittlern einen digitalen Raum, um Kundengespräche zu führen. „Hier wurden bereits die ersten Policen unterzeichnet“, erklärte eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Im Metaverse treffen – und Versicherungen besprechen

Jetzt bietet die Ergo ein „VR Sales Training“ für jährlich 500 selbstständige Vermittler an.

„Das Metaverse wird als begehbare, virtuelle Welt unser aller Leben verändern. Hier werden zukünftig große Teile unseres sozialen Lebens und unseres wertschöpfenden Interagierens stattfinden. Das bietet auch der Versicherungsbranche enorme Chancen“, erläutert dazu der Versicherer.

Dabei ginge es nicht nur um das Zusammentreffen von personengesteuerten Avataren in 3D-Räumen, um über Versicherungsschutz zu sprechen. Auch die Produkte der Online-Welt selbst stehen im Fokus. Vom Gespräch über die klassische Kfz-Versicherung bis zur Absicherung komplett neuer digitaler Werte – das meist englisch als Metaverse bezeichnete Metaversum soll der Ort dafür werden.

Ergo möchte digitalen Handelsplatz schaffen

„Produkte könnten mit Hologrammen oder 3D-Simulationen kombiniert werden, um den Inhalt zu visualisieren und greifbarer zu machen“, berichtet die Sprecherin. Weitere Vorteile: Die Filiale im Metaverse sei rund um die Uhr geöffnet. Kein Platzgedrängel im Büro und Sprachübersetzer könnten Gespräche in Echtzeit in der Muttersprache des Kunden ermöglichen.

„Das Schöne an einem digitalen Raum ist, dass er für alle jederzeit und von überall auf der Welt zugänglich ist. Ergo-Vertretern weltweit könnte ein Raum im Metaverse als zusätzliche, attraktive Option dienen, um sich hier nach Absprache mit ihren Kundinnen und Kunden zum Beratungsgespräch zu treffen, sei es in Europa, Indien oder Südkorea“, so die Sprecherin.

Die Zentrale im Metaverse sei „mehr als ein Handelsplatz für Vermittler. Er wäre digitale Begegnungsstätte und Ort des Austauschs“.

Zielgruppen des Programms: junge Leute

Die Zielgruppe der Ergo: junge Leute. Es könne hier „die junge digital-affine Zielgruppe angesprochen werden, die über klassische Kommunikationskanäle kaum noch zu erreichen ist“, sagt die Sprecherin.

Das VR-Training wird nach Einschätzung des Versicherers bei Nachwuchs-Vermittlern besonders wertgeschätzt. Es könnten „[…] gerade junge Vermittlerinnen und Vermittler hiervon nochmal besonders profitieren […]“. Bei den VR-Trainings werden vier unterschiedliche typische Kunden kennengelernt und geübt, erfolgreiche Beratungsgespräche im Netz zu führen.

Die Nachwuchsvermittler mit weniger Beratungserfahrung könnten dort also „anhand des Trainings wertvolle Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen Kundentypen sammeln. Sie lernen hier Gespräche mit Charakteren zu führen, auf die sie im realen Leben unter Umständen noch nicht getroffen sind, auf die sie jedoch im Rahmen der Schulung vorbereitet werden.“